    首頁 > 生活

    助部落族人行銷農產、打造品牌 原民會4措施推升級計畫

    2026/02/04 21:27 記者楊綿傑／台北報導
    為協助原住民族農友克服通路、品牌及設備等經營挑戰，原民會將推動「原住民族農產運銷暨加值輔導計畫」。（原民會提供）

    為協助原住民族農友克服通路、品牌及設備等經營挑戰，原民會昨表示，將推動「原住民族農產運銷暨加值輔導計畫」，透過政府整合跨部會資源，為原鄉農業補齊「農產運銷、品牌經營、三章一Q、設備補助」四大關鍵拼圖，盼陪伴族人推動農業升級、擦亮原民品牌。

    原住民族農民在市場上長期面臨的困境，包括通路受限、品牌辨識度不足以及生產設備缺乏等問題。原民會盼透過跨部會資源整合與陪伴式輔導，目標是協助族人農友提升競爭力，讓辛勤耕作能真正轉化為收入，帶回部落，並推動農業的永續發展。

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，原住民族的農業不只是作物和產量，更承載著文化、土地與族人的心血。然而在進入市場的過程中，族人常常遇到挑戰：作物品質好卻不懂行銷、有產量卻缺乏穩定通路、想提升效率卻缺少設備與資源。原民會推動這項計畫，就是要補上這些缺口，提供資源，協助族人打造品牌、拓展市場、提升生產效率。

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur進一步表示，從今日起至3月初將舉辦全台16場次說明會，確保族人能就近參與，獲取最完整的計畫資訊，期盼透過這項計畫，擦亮原民農產品牌，提升市場競爭力，並促進部落經濟收益。

