義大利奶奶遠渡重洋來台開白內障！視力回到1.2 讚爆台灣醫療

義大利奶奶遠渡重洋來台灣開白內障手術，成功讓雙眼視力恢復至1.2。（擷取自oph_dr_chi/Threads）

台灣的醫療在世界名列前茅，甚至會有外國人專門來台灣求診。眼科醫師齊育殿就分享，有義大利奶奶在親友推薦下遠渡重洋來台灣開白內障手術，成功讓雙眼視力恢復至1.2，讓義大利奶奶讚不絕口。

齊育殿在Threads發文表示，在義大利，白內障手術要排隊等一年，於是就有一名義大利奶奶在親友的推薦下遠渡重洋來到他的門診進行治療。手術當天，親友還進手術室親自翻譯，中間還發生有趣的插曲，當德國儀器「鬧點小脾氣」時，奶奶幽默大笑的說，「沒辦法，我們義大利跟德國可是世仇！」讓他笑說，「這份開朗化解了緊張，手術也圓滿成功！」

齊育殿分享，奶奶術後雙眼視力達1.2，對手術滿意到不行！讓他開心地說，「看著她豎起大拇指，那是對台灣醫療最好的肯定，希望奶奶把這份清晰與台灣的美帶回義大利，讓世界看見台灣醫療的實力！」

對此，有網友好奇，「外國人在台自費此手術大約費用多少？」齊育殿回應，奶奶的手術費用是自費的，單眼2萬5000元，人工水晶體費用另計，「用金錢來換取時間，她是覺得值得的！義大利醫療也有類似保險的制度，只是要排很久！如果自費我相信費用應該不便宜！我們也不建議白內障放到太熟，徒增手術中的風險！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「義大利的醫院沒有台灣多+集中，台灣光是雙北市，醫學中心級醫院已經破10間，這在義大利應該不可能」、「我光是在義大利看一個結膜炎去醫院掛急診就等了5小時」、「等一年眼睛都要瞎了」、「台灣的醫療太方便了，反而讓民眾覺得理所當然」。

