全台首例！國立金門大學拚黃金級綠建築 首發大學綠色債券掛牌上櫃

「國立金門大學學生3舍新建工程」，將打造兼具淨零碳排與教育意義的「黃金級綠建築」。（金門大學提供）

國立金門大學今天表示，該校領先全國各大專院校率先發行的首檔「綠色中央政府公債」，已在證券櫃台買賣中心掛牌上櫃，該債券由財政部代為發行，發行金額4億元，年期30年，所募資金全數投入「國立金門大學學生3舍新建工程」，打造兼具淨零碳排與教育意義的「黃金級綠建築」宿舍。

金大表示，學生3舍新建工程去年6月開工，完工後可提供約600個床位，相關住宿收入可形成穩定現金流，用以支應必要的財務成本，且預期整體收益將高於建造與融資成本，可有效避免增加校務財政負擔。

請繼續往下閱讀...

金門大學校長陳建民說，金大為國內首間透過發行永續發展債券籌措財源的大專院校，這次的綠色債券發行，讓學校在環保與ESG（環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與公司治理（Governance））的實踐上累積寶貴經驗，也期待能將相關做法與國內其他大學分享交流，共同為高等教育落實淨零減碳目標努力。

金大表示，學生3舍新建工程整體投資約6.93億元，扣除債券4億元，餘由校務基金支墊，規劃興建地上7層、地下1層的學生宿舍。設計過程中，學校全面導入節能設計、低碳建築並結合友善校園理念，依循EEWH台灣綠建築評估系統，朝取得「黃金級綠建築標章」目標規劃。

金大表示，校方逐步將聯合國永續發展目標（SDGs）融入校務治理，成立「永續發展辦公室」並在教學上開設超過45門相關課程，讓永續理念自然融入師生的學習與生活中。發行綠色債券，精確對應SDG 9（工業、創新及基礎建設）及SDG 11（永續城市與社區）。放眼國際名校如倫敦大學學院（UCL）及新加坡國立大學（NUS）都有發行永續債券的先例，金門大學成功籌資，為台灣教育界立下重要里程碑。

金大強調，未來將依循國際慣例，定期揭露資金運用報告，確保每一分資金都能落實於環境保護與社會責任的雙贏目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法