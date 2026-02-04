為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    尾牙只發「1顆漢堡」......下秒老闆做1動作 讓網超羨慕！

    2026/02/04 20:48 即時新聞／綜合報導
    一名網友分享公司尾牙每人只發了一顆漢堡，可正當大家感到傻眼之際，老闆又給每人發了2萬元紅包。（資料照，麥當勞提供）

    

    農曆春節將近，許多公司都會舉辦尾牙活動，犒勞員工過去一整年的辛勞。有網友分享，今年公司尾牙每人只發了一顆漢堡，可正當大家傻眼之際，老闆發下大紅包，讓一票網友直呼羨慕。

    粉專「可愛即是正義」近日分享朋友經歷，友人公司尾牙辦在辦公室，一人發一顆麥當勞的「薯來堡」，接過漢堡後，公司裡每個人都有些無言，但下秒畫風突變，「原本想說些什麼，但快吃完時每人各發2萬尾牙紅包！想想……薯來堡其實也蠻不錯吃的。」

    貼文曝光後掀起熱議，「我覺得蠻好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這才是我要的尾牙啊」、「明明可以直接發兩萬竟然還多送薯來堡真是痛哭流涕」、「這一種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「有夠讚，大家均分，不用抽到大獎還要被情勒請客，不用綵衣娛親到會場摃龜，不用浪費時間陪笑敬酒，不用聽無趣表演還要參與團康橋段」、「不用社交、不用額外聚餐聚會，然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」。

