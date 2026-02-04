為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聯合排放改善廢水污染 彰化2示範區接管率僅3成 議員批太少

    2026/02/04 22:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮嘉犁里納入全國改善廢污水的優先示範區，還給詔安厝排水乾淨的面貌。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮嘉犁里納入全國改善廢污水的優先示範區，還給詔安厝排水乾淨的面貌。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣農地工廠多，一度造成全縣有633公頃農地遭受污染，目前已整治完畢。因此，和美鎮嘉犁里、彰化市茄苳里被選為全國改善廢污水的優先示範區，目前示範區只有3成業者申設專管排放，和美鎮長林庚壬與多位縣議員認為應該提高接管率，才能終結工廠排放污染廢水的惡夢！

    縣府表示，全國有36處納入優先改善區，彰化縣就有12處，由和美鎮嘉犁、彰化市茄苳里先作示範，這2處共有190家特定工廠與納管工廠，推估每日廢污水量約460.25立方公尺，總經費約為4.46億元，中央補助88%，縣府自籌12%，專管每公尺補助2500元，最高補助款不超過30萬元。

    林庚壬、縣議員周君綾與賴清美都表示，目前接管率只有3成，比例實在偏低，希望能夠提高比例，才能有效改善廢污水排放的問題。補助上限為30萬元，多數業者申辦還要再付20、30萬元，也增加業者負擔。

    縣府強調，污水專管是為解決未登記工廠合法化過程中排水改善之一環，且能兼顧環境保護及灌排分離，補助上限30萬，補助申請期限到2027年3月31日，目前申請比例偏低原因可能是部分業者尚在評估中，後續會加強宣導。而申辦費用包含前3年維運費用，後續是否收費尚在研議中。

    縣長王惠美表示，透過聯合排放專管工程，工廠廢污水就不會再排到農田水利會的溝渠，也不會造成農地污染，希望業者能夠申辦專管，在政府補助下創造環境與產業的雙贏。

    彰化縣和美鎮嘉犁里納入全國改善廢污水的優先示範區，縣長王惠美（圖左）與民代都很關心進度。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮嘉犁里納入全國改善廢污水的優先示範區，縣長王惠美（圖左）與民代都很關心進度。（記者劉曉欣攝）

