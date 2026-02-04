全國首座氦氣球樂園2/12開放預約體驗 票價曝光

九九峰氦氣球樂園從法國引進的氦氣球，最高可飛升到300公尺空中。（南投縣政府提供）

南投縣新景點九九峰氦氣球樂園即將於11日舉辦啟用典禮與升空儀式，12日中午12點起，開放遊客上網預約於2月17日（大年初一）到3月8日入園，體驗從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景，全程約15分鐘，不過，入園門票99元加上氦氣球搭乘費用699元，要花798元。

南投縣政府說，九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，以生態保育、環境共融與永續發展為核心理念，結合九九峰特殊山勢與自然景觀打造，營造「慢、飛、美、野」的遊憩主軸，並設置全國首座繫留式氦氣球，園區榮獲114年度公共工程金質獎及2025年建築園冶獎。

九九峰氦氣球園區明（5日）天中午12點起開放南投縣民700人、草屯鎮居民1000人，於九九峰氦氣球樂園官網預約2月12日到14日3天免費入園體驗；另外，2月12日中午12點起，開放全國遊客上網預約2月17日到3月8日入園，初期規劃每日入園2000人及氦氣球搭乘600人，視營運情況再調整，入園門票99元，搭乘氦氣球費用則為699元。

南投九九峰氦氣球樂園2月12日開放全國民眾預約入園。（南投縣政府提供）

九九峰氦氣球樂園的繫留式氦氣球，最多可搭載30名遊客俯瞰九九峰壯麗山景。（南投縣政府提供）

九九峰氦氣球樂園設有空中探索步道。（南投縣政府提供）

九九峰氦氣球樂園從法國引進的氦氣球，最高可飛升至300公尺空中，四周美景一覽無遺。（南投縣政府提供）

九九峰氦氣球樂園曾獲得2025年建築園冶獎。（南投縣政府提供）

