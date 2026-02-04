為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    青花驕嘉義店前水溝驚見黃油被稽查 業者致歉加強營運檢討

    2026/02/04 11:18 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市環保局今上午稽查店家前水溝，進一步蒐證調查。（記者王善嬿攝）

    嘉義市環保局今上午稽查店家前水溝，進一步蒐證調查。（記者王善嬿攝）

    王品集團旗下麻辣鍋店品牌青花驕嘉義店1月20日剛開幕，有網友拍到店門前排水溝出現黃油浮油，貼文並上傳影片質疑店家「倒此一油」，希望相關單位重視此事。嘉義市環保局獲報，今上午派員前往稽查，至於是否為該店家排放？正蒐證待進一步調查釐清。

    王品集團今回應表示，品牌對此次事件深感抱歉，門市皆按規定一天清潔截油槽，事發第一時間也儘快清理，會再加強營運檢討，防止此事再發生。

    網友_yc.-.165網路貼文引起網友關注，有網友質疑留言，「不要跟我說，這間店沒有油水分離槽」，還有人說「影響下水道，嘉市衛生局要出來輔導開罰了」，甚至懷疑廚餘直接往水槽內倒等。

    市環保局資源循環管理科長吳博章表示，接獲民眾反映麻辣鍋店前的水溝疑有排放污油情形，今天稽查初步發現有一些浮油，因與店家有相關性，不過還須進一步蒐證調查確認；如查有違反「廢棄物清理法」情形，將依第27條可處1200元以上6000元以下罰鍰。

    青花驕嘉義中山店經理說，截油槽油水分離，每天在中午、營業結束時都會清潔，不可能直接亂倒在排水溝；已檢核內部機制，清潔部分也再次檢視，並多次清潔，避免事件再次發生。

    嘉義市環保局獲報，今天上午前往環保稽查。（記者王善嬿攝）

    嘉義市環保局獲報，今天上午前往環保稽查。（記者王善嬿攝）

    網友拍到水溝內浮出黃油，質疑店家「倒此一油」 。（網友-yc._.165提供）

    網友拍到水溝內浮出黃油，質疑店家「倒此一油」 。（網友-yc._.165提供）

