    白河年貨大街熱鬧登場 集結在地美食、DIY與摸彩好禮

    2026/02/04 17:12 記者王涵平／台南報導
    白河年貨大街活動今日開跑，白河區公所攜手白河街區繁榮發展促進會，集結南北貨、在地美食與特色農特產品，也安排踩街等活動，鬧熱滾滾。（白河區公所提供）

    白河年貨大街活動今日開跑，白河區公所攜手白河街區繁榮發展促進會，集結南北貨、在地美食與特色農特產品，也安排踩街等活動，鬧熱滾滾。

    白河年貨大街主場設於白河中正路市場、白河區公所廣場及周邊街道，今由白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉及南市議員李宗翰等地方各界主持啟動儀式。李宗翰表示，雖在相當短的時間籌備，但各單位密切配合、通力合作促成，期盼未來商圈與公所能持續保持良好的合作關係，透過公私協力，共同推動地方發展，為商圈注入更多活力，打造更具特色與競爭力的在地環境。

    董麗華表示，回顧去年丹娜絲颱風重創地方，農業生產與商圈營運皆受到嚴峻考驗。為協助地方復甦，今年特別擴大辦理年貨大街活動，結合傳統市場、在地商圈、廟宇文化與親子互動活動，期盼重新帶動人潮與消費動能，為受災店家注入新希望。

    年貨大街規劃市場年貨區、美食市集、農產市集及親子DIY手作活動，也有踩街、龍馬精神竹藝親子DIY、猜燈謎、學生藝文展演、公益愛心義賣及摸彩活動，內容多元。

