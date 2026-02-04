為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南專屬「敲可愛」布可星球再進化！把閱讀變成守護地球的超能力

    2026/02/04 19:03 記者洪瑞琴／台南報導
    「布可星球」角色首度亮相「走」出來。（記者洪瑞琴攝）

    台南市首創的閱讀理解平台「布可星球」再進化！累計超過4000萬人次瀏覽的布可星球，今（4）日發表全新第6等級「永續共生的星球」，並首度亮相角色3D列印實體公仔，象徵閱讀學習從理解文本，延伸連結城市發展與永續議題，為台南閱讀教育立下新里程碑。

    市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉進化版內容，現場可愛公仔一字排開，讓不少人直呼「敲可愛」。教育局表示，相關角色造型已申請商標，未來將評估作為學生閱讀獎勵，打造台南專屬的閱讀品牌，讓學習更有樂趣。

    此次新增「永續共生的星球」，閱讀內容對接聯合國永續發展目標（SDGs），並推出台灣黑熊、石虎、藍鯨等新角色，讓學生透過閱讀「復育」與「拯救」，把閱讀能量化為溫柔又有力量的行動想像。

    黃偉哲表示，台南自2019年推動布可星球，是全台唯一結合遊戲化機制的閱讀平台，長期培養學生閱讀與語文理解能力，並在AI、體育與藝術等多元領域展現學習成果。他也期待第6等級上線後，吸引更多孩子愛上閱讀，市府將持續優化獎勵機制，提升學習動機。

    教育局長鄭新輝指出，目前已有超過16萬名學生參與布可星球，累積閱讀能量突破3.2億，每日平均上線人數逾3500人，累積瀏覽人次已超過4063萬。依台師大SmartReading團隊的研究顯示，長期使用學生在閱讀理解表現上有顯著成長，閱讀已逐漸成為孩子的生活習慣。

    文元國小一年級學生魏立名分享，每次升級都像「破關」一樣開心；新興國小四年級學生劉家澄也說，透過任務閱讀，抓重點與理解能力明顯進步，讓閱讀變成一件期待的事。

    首度亮相角色3D列印實體公仔，現場一字排開，「布可星球」最可愛的力量。（記者洪瑞琴攝）

    台南市首創的閱讀理解平台「布可星球」，今日發表進化版「永續共生的星球」。（記者洪瑞琴攝）

    「布可星球」新版發表，文元國小學生魏立名（右2）、新興國小學生劉家澄（左2）與台南市長黃偉哲（右1）、教育局長鄭新輝（左1）共同啟動，象徵學習平台新里程碑。（記者洪瑞琴攝）

