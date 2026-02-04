為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    300台灣學子走向世界 海外交換生制度再放寬

    2026/02/04 19:01 記者林曉雲／台北報導
    國際扶輪3521地區總監林振邦及3510地區總監邱綉惠等人，今拜會教育部長鄭英耀。（教育部提供）

    公私協力讓台灣學子走進世界！國際扶輪3521地區總監林振邦及3510地區總監邱綉惠一行人今日拜會教育部長鄭英耀，表達國際扶輪每年選送逾300名15至19歲台灣年輕學子，前往30多個國家進行一年交換。教育部則說明近年改革相關制度，打破高中生赴國外學習必須辦理休學的既有框架，並開放在國外交換的學生可數位學習部定和校訂必修課程，提升教育制度的韌性，更讓數位學習轉化為學生跨國學習的強力後盾。

    教育部長鄭英耀表示，教育部鼓勵台灣的青少年有更多機會到國外增進歷練，培養全球化技能，同時也鼓勵國際學生來台學習交流，增進彼此瞭解，「讓台灣走進世界，世界走進台灣。」

    教育部國教署組長葉信村說明，2024年修正「高級中等學校學生學習評量辦法」，確認「在學不中斷」、「無須辦理休學」即有赴國外學習的機會，去（2025）年中旬發布「列抵學分權益說明」與「作業參考指引」，協助學校建立審查標準；去年12月再修正發布評量辦法，開放學生於國外學習期間，其部定及校訂必修課程得改以「數位學習課程」方式修習。

    國際扶輪專案助理總監施富川則分享「RYE扶輪青少年交換計畫」，強調國際扶輪長期致力於促進世界理解與和平，其中推動超過半世紀的RYE，已成為全球最具規模且歷史悠久的文化交流計畫，每年世界各地約有9000名學生參與，足跡遍及100多個國家，在台灣也深耕超過30年，每年選送逾300名15至19歲年輕學子，前往30多個國家進行為期一年交換，透過寄宿家庭與當地高中的學習生活，台灣學子得以化身「民間小大使」，在提升國際視野的同時，也讓世界認識台灣。

    國際扶輪也說明，透過募集社會資源，規劃總名額10％補助經濟弱勢且學習表現優良學生赴海外交流，降低經濟因素對國際學習參與之影響，落實教育平權，同時與政府政策相互呼應，公私協力擴大國際學習機會、支持學生多元發展。

