為弱勢朋友點一盞燈 人安花蓮平安站搬遷開站

人安基金會花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近。（花蓮平安站提供）

長期投入關懷無家者、弱勢街友、寒士的人安基金會，在許多縣市設有平安站提供無家者一個遮風避寒的地點，人安基金會指出，花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近，歷經搬遷整備，即日起在山海之間重新啟動，象徵寒冬已過、希望萌芽，為無家者、弱勢朋友點亮一盞不滅的燈。

人安基金會花蓮平安站今指出，平安站除提供「防飢、防病、防寒」服務，更致力心靈輔導及工作轉介，助寒士重返社會。人安基金會長年深耕在地，以一餐溫飽、一夜安眠、一句問候，陪伴走過人生低谷。花蓮平安站的重生，凝聚社會各界的善意與支持，讓愛在此落腳、生根。未來，平安站將持續成為風雨中的避風港，在每一個需要的清晨與夜晚，溫柔守候，與城市一同迎向春暖花開。

另外，人安基金會常年服務在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，「寒士吃飽30」現僅募得5成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元（年禮及紅包），希望一起幫助身處困境的人，愛心專線：（03）8311-56。

