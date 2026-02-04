為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為弱勢朋友點一盞燈 人安花蓮平安站搬遷開站

    2026/02/04 14:32 記者王錦義／花蓮報導
    人安基金會花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近。（花蓮平安站提供）

    人安基金會花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近。（花蓮平安站提供）

    長期投入關懷無家者、弱勢街友、寒士的人安基金會，在許多縣市設有平安站提供無家者一個遮風避寒的地點，人安基金會指出，花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近，歷經搬遷整備，即日起在山海之間重新啟動，象徵寒冬已過、希望萌芽，為無家者、弱勢朋友點亮一盞不滅的燈。

    人安基金會花蓮平安站今指出，平安站除提供「防飢、防病、防寒」服務，更致力心靈輔導及工作轉介，助寒士重返社會。人安基金會長年深耕在地，以一餐溫飽、一夜安眠、一句問候，陪伴走過人生低谷。花蓮平安站的重生，凝聚社會各界的善意與支持，讓愛在此落腳、生根。未來，平安站將持續成為風雨中的避風港，在每一個需要的清晨與夜晚，溫柔守候，與城市一同迎向春暖花開。

    另外，人安基金會常年服務在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，「寒士吃飽30」現僅募得5成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元（年禮及紅包），希望一起幫助身處困境的人，愛心專線：（03）8311-56。

    人安基金會花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近。（花蓮平安站提供）

    人安基金會花蓮平安站搬遷到花蓮市國聯二路120號，位於台鐵花蓮站附近。（花蓮平安站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播