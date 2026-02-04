小心有詐！原保地信貸保證上路 疑有不肖人士深入部落假代辦

「原住民保留地貸款信用保證」政策自今年1月16日起受理申請。原民會3月5日將在新竹縣尖石鄉及五峰鄉公所舉辦說明會。（新竹縣政府提供）

原住民朋友請留意！「原住民保留地貸款信用保證」政策自今年1月16日起受理申請，然而近期卻傳有不肖人士深入新竹縣部落，假借代辦名義，利用族人急需資金心理，收取高額手續費或詐騙個資，對族人財產安全造成風險。新竹縣政府今天鄭重聲明「政府貸款免代辦」，唯一認明官方輔導窗口，提醒民眾慎防詐騙集團找上門。

竹縣府表示，為協助族人解決原住民保留地因鑑價困難導致難以貸款的問題，原民會正式啟動「原住民保留地貸款信用保證」政策，自1月16日起受理申請，由政府提供最高9.5成信用保證並補貼利息，降低族人融資門檻，期能活絡部落經濟、支持族人安心發展。

原住民族行政處長雲天寶指出，近期有自稱代書的不肖人士，深入新竹縣山區部落拜訪，強調可以幫族人代辦貸款，族人險些落入詐騙圈套。因此特別提醒族人，政府推動的貸款政策「不需透過任何代辦」，族人只要循官方管道諮詢與申請，即可獲得完整協助，切勿輕信來路不明的社群貼文或代書廣告。

縣府提醒，凡是宣稱「不限信用狀況」、「代辦保證過件」等話術，均具高度詐騙風險。呼籲族人如有相關需求，唯一認明官方聯繫窗口，確保自身權益與資訊安全，可撥打原民會免付費諮詢專線「0800-508-188」，或是直接聯繫新竹縣2位金融輔導員，分別是原民處羅秉純小姐（電話：0905-308701），以及新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心何立均先生（電話：0905-308679）。

此外，原民會規劃全國辦理22場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策說明會，其中新竹縣將於3月5日上午10點在尖石鄉公所辦理；同日下午2點，在五峰鄉公所辦理，歡迎族人踴躍參加，現場將由專人說明申辦流程，並提供諮詢服務。#

