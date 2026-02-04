為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台江國家公園攜手鹿耳門天后宮 大年初一發放鎮殿媽限量紀念幣

    2026/02/04 12:53 記者蔡文居／台南報導
    台江國家公園2026年新春活動，首場活動將於2月17日（大年初一）登場，攜手北汕尾鹿耳門天后宮發放鎮殿媽限量紀念幣。（圖由台江處提供）

    台江國家公園2026年新春活動，首場活動將於2月17日（大年初一）上午8點30分至11點30分，攜手北汕尾鹿耳門天后宮，在天后宮廟前廣場發放鎮殿媽限量紀念幣，邀請民眾在新春祈福之際，一起認識認識台江國家公園的自然魅力。

    台江處表示，活動現場只要完成問卷填寫，即可憑問卷兌換新春活動限定紀念幣，限量700份，每人限領1份，送完為止。

    今年推出的限定紀念幣，正面設計以慈藹雍容的鎮殿媽搭配象徵熱情自信的百合花，寓意天后賜福祥、諸事順利，祝福大家新的一年「馬到成功、迎福納財」。背面設計則是今年的宣導主題─台灣暗蟬；台灣暗蟬屬於台灣特有種，安南區城西里西邊海岸線繁茂的木麻黃防風林是牠們的重要棲地之一。牠們只在清晨與黃昏鳴叫求偶，獨特的鳴唱聲「ㄍㄧ ㄌㄟ ㄍㄧ ㄌㄟ」，聽起來近似「吉利、吉利」，為新春活動增添滿滿好運祝福。

    台江處表示，為維護活動公平性，現場不接受以物品代替排隊，請依現場工作人員指示排隊領取春聯問卷，兌換紀念幣後可攜回春聯部分張貼。此外現場也安排有台江國家公園宣導展示和造型氣球贈送，氣球由專業老師現場為民眾製作，同為每人限領1個，時間為10點30分至11點30分。

    台江處說，若無法於大年初一參加活動的民眾，也歡迎於大年初三（2月19日）起至台江國家公園遊客中心賣店─來趣台江購買，限量300組，每人限購2組，每組售價250元，售完為止。

