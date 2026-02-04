奇蹟新家園日照中心落成 侯友宜：今年拚130家

新北市泰山區「奇蹟新家園日間照顧中心」落成。（記者羅國嘉攝）

因應高齡人口快速成長，新北市泰山區「奇蹟新家園日間照顧中心」今舉辦落成剪綵典禮，透過擴建新建物提升服務量能，服務人數由原本24人擴充至86人，提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持，提升長者在地安老的可近性。新北市長侯友宜出席活動表示，目前新北市已設立126家日照中心，預計今年可達130家，讓長者能在熟悉社區中快樂安老。

侯友宜指出，新北市65歲以上長者已超過80萬人，且仍持續成長，如何讓長者在熟悉的社區中獲得妥善照顧，是社會共同面對的重要課題。市府樂見民間單位長期深耕在地、投入長照服務體系，透過專業與用心，提供長者與家庭多元且貼近需求的照顧選擇，成為社區中重要的支持力量。

侯友宜表示，泰山周邊為新北市重要重劃區，鄰近輔仁大學醫學院，整體計畫面積約397公頃，規模約為台北市的2.6倍，未來將引入近10萬人口，並規劃興建38座公園。在人口快速成長的量體下，他直言目前86人的服務量能恐將很快滿額，市府也將與衛生局、社會局攜手合作，持續擴充服務量能。目前新北市已設立126家日照中心，預計今年可達130家，因應高齡人口快速攀升，讓長者能在熟悉社區中快樂安老，「每個人都會老，照顧長輩是城市最重要的責任。」

衛生局長陳潤秋說，市府將持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，協助長者在熟悉的生活環境中安心生活。

高齡長期照顧處長林惠萍表示，奇蹟之家投入資源，將原本較老舊、空間不足的日間照顧中心擴建改造，不僅提升整體環境與服務品質，也同步擴大服務內容，除日間照顧外，另提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照、送餐、喘息及特色照顧等服務，整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。

新北市長侯友宜（中）今出席奇蹟新家園日間照顧中心落成剪綵活動。（記者羅國嘉攝）

