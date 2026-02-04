台灣燈會在嘉義縣 2步驟可抽英迪格酒店2.5萬住宿券

阿里山英迪格酒店是嘉義縣頂級住宿酒店。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，為迎接年度觀光盛事，嘉義縣政府「慢遊嘉義」品牌攜手阿里山英迪格酒店，推出「2026台灣燈會在嘉義限定合作｜阿里山英迪格酒店 × 慢遊嘉義」專屬活動，民眾只要在活動期間2月10日至3月15日加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號（https://lin.ee/p85nTGg） ，並點選專屬優惠券，即可獲得抽獎資格，每一LINE帳號限參加一次，有機會抽中價值2.5萬元住宿券。

嘉義縣文化觀光局表示，台灣燈會是全國重要的文化觀光活動，更是推動城市品牌與觀光能量的重要契機，縣府與阿里山英迪格酒店攜手合作，透過抽獎活動吸引更多民眾關注嘉義、走進嘉義，以實際行動促進旅遊動能，結合高端旅宿體驗與在地旅遊推廣，邀請全台民眾深入體驗嘉義的慢活魅力。

阿里山英迪格酒店指出，身為深耕嘉義的重要觀光夥伴，支持地方大型活動與城市行銷，透過與「慢遊嘉義」限定合作，希望讓更多旅客在參與台灣燈會的同時，也能延伸旅程、停留嘉義，從山林、人文到慢活節奏，全方位感受嘉義的獨特魅力。

活動最大獎項為阿里山英迪格酒店住宿券4份，每份價值2.5萬元，讓幸運得主能以尊榮體驗方式，感受阿里山國際級旅宿的獨特風格與嘉義山林之美，將於3月19日中午抽獎，透過「慢遊嘉義」官方LINE帳號通知中獎人，中獎後將由阿里山英迪格酒店專人聯繫，協助後續贈獎事宜，活動相關稅務將依所得稅法規定辦理，並提醒中獎人須於指定期限內完成相關文件與稅務程序。

在阿里山英迪格酒店可觀賞美麗山景。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與阿里山英迪格酒店合作舉辦抽獎活動。（嘉義縣政府提供）

