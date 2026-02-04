屏南快玩真的！將「三段齊發」縮短工期 首場說明會今登場

恆春半島居民飽受台一線與台二十六線「季節性塞車」之苦。（資料照）

屏東鄉親望穿秋水、爭取超過20年的「屏南快速公路」，這次玩真的了！交通部公路局正式發函，今天下午兩點於車城福安宮文化館召開首場「綜合規劃工作」地方說明會。據悉，為回應半島鄉親「不要再等二十年」的強烈期待，屏東縣政府已向中央強力主張，要求規劃中的三段路程應「同時環評、同時施工」，力求打破傳統分段興建的曠日廢時，讓這條救命路早日通車。

長期以來，恆春半島居民飽受台一線與台二十六線「季節性塞車」之苦，每逢連假，屏鵝公路便化身全台最大停車場。更令在地人揪心的是，唯一的聯外幹道一旦受阻，不僅衝擊觀光與農產，更直接威脅醫療急救的「黃金一小時」。過去屏南快屢次在可行性評估中徘徊，讓鄉親產生「每逢選舉才動工」的負面觀感。

為了化解疑慮，縣府高層多次向交通部爭取，要求屏南快不能再走「慢慢來」的老路。屏縣府交旅處透露，目前規劃的三個路段，從竹田系統交流道至潮州、潮州至枋寮，以及最受關注的枋寮至車城段，應採取「三段併行」模式進行環境影響評估與後續施工規劃。這種「三段齊發」的戰術，目標就是要將長達十數年的工期極大化縮短，展現中央與地方聯手解決屏南交通孤島的決心。

根據規劃，屏南快速公路全長約六十五公里，總經費高達一千七百餘億元。首場說明會特別選在南端的車城福安宮起跑，二月五日、六日則接續在枋寮鄉、獅子鄉及潮州鎮舉辦。屏縣府呼籲在地居民踴躍出席，務必讓中央聽見最真實的基層聲音，確保這條路不只是紙上談兵，而是真正改善南屏東未來的交通命脈。

