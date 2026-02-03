為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假雙鐵、國道管制看這邊！ 搭國道客運最高可享4.2折

    2026/02/03 15:14 記者吳亮儀／台北報導
    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    今年春節連假分別自2月14日起到2月22日止，及228和平紀念日連假自2月27日起到3月1日止，分別為9天與3天連假，由於2個連假相鄰，交通部整理連假疏運、管制和優惠措施，也宣布春節連假搭乘國道客運票價最佳可達4.2折、和平紀念日連假票價可達6折。

    交通部今天（3日）公布相關疏運、管制措施，高速公路循例在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費的日期為2月17日（初一）到22日（初六），以及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時。

    高公局鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路；省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施。

    雙鐵部分，高鐵增開475班次、台鐵全線加開500班次。國道客運則在日均開行約6500至7000班等方式。另外，連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案。

    春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施，民眾可至TPASS2.0官網登記會員享折扣。

    另外，為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4800架次、36.4萬個座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。

    針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程，而在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次。

    考量近期行動電源自燃議題，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

    交通部整理各春節管制、雙鐵疏運措施。（圖由交通部提供）

