02/03 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨批評藍白，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，還讓國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」（記者林正堃攝）

自由時報

喊話韓國瑜速審總預算 賴批藍白 盼全民評評理

賴清德總統昨批評，今年度中央政府總預算、國防特別條例持續遭到藍、白陣營聯手封殺，藍白卻強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，還讓國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」他並呼籲立法院長韓國瑜「發揮院長功能」，儘速完成總預算審議，通過國防特別預算，強化台灣國防韌性。

自由日日Shoot》從中國淘寶下單 走私1886瓶禽流感疫苗 破壞公衛體系 雲林養鴨男起訴

國內近年不斷爆發禽流感災情，造成雞鴨養殖業者恐慌，昨天爆發在雲林養鴨的劉姓男子，走私大批不明成分禽流感疫苗，數量之大可供五十萬隻家禽施打，足以破壞公衛體系。

土地公鼓勵生育 每名新生兒補助2萬 台中龍潭里福德宮決議 溯及元月實施

中央補助新生兒一胎十萬被藍白卡在立法院，但台中市龍潭里的土地公等不及了，信徒大會一日決議，一月起里內每名新生兒可獲二萬元補助，一旦中央預算通過，該里每個新生兒可拿十二萬，龍潭里福德宮主委賴清煌說，父母設籍屆滿一年就可申領，希望鼓勵年輕人搬來龍潭里生孩子，協助改善少子女現象。

聯合報

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年鄭習會

國民黨主席鄭麗文接受聯合報專訪表示，期待今年上半年完成「鄭習會」，她有信心對於兩岸和平的堅定主張，會成為國民黨選舉的大利多，更願意當搭橋的人，累積善意與誠意，讓兩岸不再有軍事上的相互亮劍。

陽光行動／詐騙橫行 全台上萬超商成重災區

台灣詐騙橫行，民眾不堪其擾之餘，打詐專法上路一年半，受害人數、受騙金額仍節節攀升，過去外界的目光焦點大多集中在銀行、ＡＴＭ，但事實上，民眾最常去的超商，早已成為詐騙行為發生最頻繁的場域之一。超商業者一致表達願意全力配合政府打詐，但面對車手於超商ＡＴＭ領錢這個難題，更希望政府能夠挹注資源，尤其最好能讓超商與警察之間有更密切的連線，別再讓超商獨立作戰。

中國時報

威逼沈慶京 檢評會認林俊言行為不當

新北地檢署主任檢察官林俊言在任職北檢期間，偵辦京華城案，在醫院無錄音錄影情況下，與威京集團主席沈慶京「聊天」逾2小時；林對沈說，若不承認行賄，銀行會抽銀根，還說「你們中國人就是這樣想的」；之後以「視察」為名再赴醫院「就訊」沈慶京，並說沈不認罪就無法交保。甚至在提訊沈之前，林俊言「私會」沈慶京，並指示法警不要讓律師知道。檢察官評鑑委員會上周認定林行為不當，違反《檢察官倫理規範》「勤慎執行職務」義務，決議移請新北地檢署作職務監督處分。

侯友宜：農曆年前找出最適合人選

民進黨與民眾黨的新北市長人選已就位，國民黨究竟是由台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然代表投入年底選戰，卻遲未決定。新北市長侯友宜2日受訪定調，依既定時程推進，「會在農曆年前找出最適合人選」。國民黨新北市黨部主委黃志雄則稱，2月15日前確定人選，盼與民眾黨在3月底前共推最強人選。

在雲林養鴨的劉姓男子（身著白衣）走私大批不明成分禽流感疫苗，檢方昨依違反「動物用藥管理法」提起公訴。 （圖：雲林地檢署提供）

台中市西屯區龍潭里福德宮信徒大會決議，一月起補貼每名里內新生兒兩萬元。（中市議員陳淑華提供）

