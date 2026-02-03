喊話韓國瑜速審總預算 賴批藍白 盼全民評評理

賴清德總統昨批評藍白，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，還讓國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」（記者林正堃攝）

賴清德總統昨批評，今年度中央政府總預算、國防特別條例持續遭到藍、白陣營聯手封殺，藍白卻強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，還讓國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」他並呼籲立法院長韓國瑜「發揮院長功能」，儘速完成總預算審議，通過國防特別預算，強化台灣國防韌性。

質疑無視預算審議 還強過爭議法案

總統賴清德昨天上午到台北郵局慰勉郵政公司同仁並接受媒體聯訪。他表示，立法院當家的國民黨、民眾黨，竟然在預算會期內沒有對福國利民的中央政府總預算進行審查，也無視於中國威脅，阻撓國防特別條例；甚至用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，也通過了讓國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」

對於藍、白強推的衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項嗎？賴表示，行政院已公開說明，會用合憲合法的方式來面對。

「請託」韓院長 注重國家長遠發展

賴也說，「請託、期待」韓國瑜院長注重國家的長遠發展，不管是國家安全、經濟發展以及人民福祉，希望韓發揮功能，讓總預算儘速完成審議及國防特別條例通過，這是立委職責、也是國會議長應有的權責。

對此，國民黨團首席副書記長許宇甄說，賴總統是倒果為因，總預算無法順利審查，原因在於行政院帶頭不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」預算；而救國團非國民黨附隨組織，衛廣法與立法院組織法的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作。

