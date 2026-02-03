土地公鼓勵生育 每名新生兒補助2萬 台中龍潭里福德宮決議 溯及元月實施

台中市西屯區龍潭里福德宮信徒大會決議，一月起補貼每名里內新生兒兩萬元。（中市議員陳淑華提供）

父母設籍該里滿一年 就可申領

中央補助新生兒一胎十萬被藍白卡在立法院，但台中市龍潭里的土地公等不及了，信徒大會一日決議，一月起里內每名新生兒可獲二萬元補助，一旦中央預算通過，該里每個新生兒可拿十二萬，龍潭里福德宮主委賴清煌說，父母設籍屆滿一年就可申領，希望鼓勵年輕人搬來龍潭里生孩子，協助改善少子女現象。

台中市民政局人口管理統計平台顯示，台中市平均一年新生兒僅有一萬六千多人，且連續三年減少，龍潭里是西屯區人口最少里，里內人口僅一四四五人，賴清煌說，公廟善款來自四方，本應奉獻給社區居民，信徒大會決議補助二萬元，等於鼓勵「少年仔」搬進里內生小孩。

盼年輕人多生 改善少子女化現象

該選區民進黨議員陳淑華表示，中央提升生育補助每名新生兒十萬元被藍白卡在立法院，令人焦慮無奈；當她參加信徒大會，聽到監事江儒軒、主委及里長提議「每名新生兒補助兩萬元」，感動到眼淚要掉下來，等中央總預算過關，龍潭里每名新生兒就有十二萬元補助，可鼓勵年輕人多生。

龍潭里融合舊有農村景觀與現代重劃區，里內有一半是「種田的」，另一半為重劃區大樓，由於「單元二」重劃區開發效應，居民平均年所得從九十一萬增長至一五四．八萬台幣，成為台中新興「百萬所得里」之一，土地公廟也因此香火興盛，財務狀況佳，決議通過發給新生兒二萬元紅包的新政策。

