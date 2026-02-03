高雄輕軌運量成長率前五名車站大洗牌 其中4站在大順路段

高雄輕軌C8高雄展覽館站去年日均運量成長27.4%，居各站之冠。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌去年每日平均運量成長率前五名車站大洗牌，與前年的前五名完全不同，除冠軍C8高雄展覽館站，第二到第五名全在大順路段。

高雄輕軌全長22.1公里、設38站，去年總運量破1千3百萬人次，日均運量達3萬6千餘人次，日運量增幅逾6%，多項數據均刷新紀錄。

受託操作輕軌的高雄捷運公司彙整去年各站日均運量成長率，前五名與前年前五名完全不同，也沒有一般民眾熟悉的人氣車站，分別為C8高雄展覽館27.4%、C29樹德家商26.3%、C31聖功醫院25.9%、C28高雄高工25%、C26大順民族18.3%。

除冠軍高雄展覽館站，其他四站都在最後啟用的大順路段上，從原先屢遭抗爭、一度停擺，到如今成為最有潛力的一段，輕軌大順路段堪稱鹹魚翻身。

高捷分析，高雄展覽館站去年日均運量成長率竄升，應與展覽館活動多，及去年星光水岸公園試營運、馬戲團演出吸引爆滿人潮等有關，二到四名車站則鄰近學校與醫院，加上車站周邊商圈人潮、及附近越來越多住戶願意搭乘輕軌，均推升車站成長率。

搭輕軌的學生指出，輕軌雖然慢一點，但時間固定、不會塞車、離學校也不遠，搭乘好幾個月已習慣了；從聖功醫院站搭輕軌的林先生表示，常搭輕軌去美術館或壽山（鼓山站）運動，感覺很方便。

高雄輕軌C29樹德家商站運量成長26.3%居第二。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌C28高雄高工站運量成長25%。（記者王榮祥攝）

