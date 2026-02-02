為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園「有頭鹿」職能訓練場開辦挖掘機操作專班 提供30個免費名額

    2026/02/02 22:39 記者李容萍／桃園報導
    桃園「有頭鹿」職能訓練場開辦挖掘機操作專班，提供30個免費名額。（桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處協助勞工取得專業技能，並因應營造產業缺工，於今年度推出桃園「有頭鹿」職能訓練場─挖掘機操作專班，提供30個免費實機操作名額，即日起至2月27日受理報名。只要年滿15歲以上皆可報名，具工作意願、且技能不足的本國籍失業者為優先，若名額未滿，得招收在職勞工。

    就業職訓服務處職訓推動課長魏琦珊表示，此專班訓練期間為3月25日至4月30日，於國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心（桃園區成功路三段78號）進行，共計200小時課程。課程涵蓋專業知識、操作安全、實機技術操作及機具檢修，讓學員從基礎到實務完整掌握挖掘機操作技能。

    為鼓勵學員取得勞動部重機械操作（挖掘機）技術士證，此專班提供考照費用補助，且訓練場即為技能檢定考場，可原場考照順利拿到證照。完成訓練後，就業中心將提供一案到底就業服務，協助學員媒合合適職缺，順利投入職場，提升就業競爭力。

    線上報名可洽市就業職訓服務處網站，實體報名可持身分證至桃園、中壢就業服務中心或12區就服台。

