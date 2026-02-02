為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節遊尖山埤 寵物入園主人免門票

    2026/02/02 14:46 記者王涵平／台南報導
    迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動。（圖由尖山埤渡假村提供）

    迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動。（圖由尖山埤渡假村提供）

    迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四（2月16日至2月20日）規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動，且從寒假開始至春節期間（至2月22日止），推出「寵物主人免門票」優惠，只要攜帶寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人即可享免門票入園，並加贈寵物清潔袋1份。

    渡假村指出，若是帶「寵物鴨」入園，還能額外獲贈鴨飼料1份，還提供「羽織租借」服務（每套100元/次）及造型種子DIY活動（住宿房客免費體驗），並於鳥居處佈置日式拍照點及招財貓，增添許多日式懷舊風情。

    大年初一至初四除了於三叉路口設置大財神迎接賓客外，今年特別舉辦別開生面的「草原鴨鴨派對」，包含鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎（含實境解謎包+輕鬆GO套票等）、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓大、小朋友盡情的與鴨同樂。大草原上的「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」是尖山埤春節檔期的重頭戲。

    迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動。（圖由尖山埤渡假村提供）

    迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動。（圖由尖山埤渡假村提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播