春節遊尖山埤 寵物入園主人免門票

迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動。（圖由尖山埤渡假村提供）

迎接馬年，柳營尖山埤渡假村於春節除夕至初四（2月16日至2月20日）規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動，且從寒假開始至春節期間（至2月22日止），推出「寵物主人免門票」優惠，只要攜帶寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人即可享免門票入園，並加贈寵物清潔袋1份。

渡假村指出，若是帶「寵物鴨」入園，還能額外獲贈鴨飼料1份，還提供「羽織租借」服務（每套100元/次）及造型種子DIY活動（住宿房客免費體驗），並於鳥居處佈置日式拍照點及招財貓，增添許多日式懷舊風情。

大年初一至初四除了於三叉路口設置大財神迎接賓客外，今年特別舉辦別開生面的「草原鴨鴨派對」，包含鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎（含實境解謎包+輕鬆GO套票等）、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓大、小朋友盡情的與鴨同樂。大草原上的「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」是尖山埤春節檔期的重頭戲。

