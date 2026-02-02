為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「國際刺蝟日」新北推特殊寵物登記獎勵 棄養恐挨罰

    2026/02/02 13:34 記者羅國嘉／新北報導
    新北動物保護防疫處提醒，刺蝟雖非保育類動物，但隨意疏縱或棄養仍違反《新北市動物保護自治條例》，最高可處1萬5千元罰鍰，呼籲民眾務必落實「懂牠再養牠、終養不棄養」。（動保處提供）

    每年2月2日為「國際刺蝟日」，全球藉此提升對刺蝟正確飼養與保育的關注。新北市近日接獲民眾通報，在中和區員山公園登山步道旁發現一隻小刺蝟疑似走失，經檢視無晶片且公告協尋7日無人認領後，由「台灣刺蝟照護推廣協會」協助收容安置。動物保護防疫處提醒，刺蝟雖非保育類動物，但隨意疏縱或棄養仍違反《新北市動物保護自治條例》，最高可處1萬5千元罰鍰，呼籲民眾務必落實「懂牠再養牠、終養不棄養」。

    台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲指出，非犬貓寵物飼養比例逐年增加，刺蝟因資訊不足、照護難度高，導致棄養與緊急救援案件攀升。呼籲民眾落實正確飼養原則，「懂牠再養牠、終養不棄養、愛牠就陪牠到老」。刺蝟為夜行性哺乳動物，具防禦性尖刺，常見品種為非洲迷你刺蝟，詳細飼養資訊可參考協會網站。

    為提升特殊寵物管理，新北動保處推動「非犬貓特殊寵物登記獎勵計畫」，提供前500名寵物免費晶片植入及腳環配戴，登記後下載「NewTaiPAY」APP即可獲新北幣300元消費獎勵，計畫至2026年12月31日止。

    動保處提醒，棄養動物或疏縱於外，分別違反《動物保護法》第5條第3項與《新北市動物保護自治條例》第7條，最高可處15萬元及1萬5千元罰鍰。民眾如發現疑似棄養情形，可撥打1999市民專線、動保處24小時通報電話02-2959-6353或1959動物保護專線通報，共同守護動物福祉。

