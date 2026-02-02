新竹縣橫山鄉南昌村學童上學也能去竹東 理由是這樣

新竹縣橫山鄉南昌村的國小學童今年8月起可以跨鄉鎮唸如圖的瑞峰國小，不用再花2個多小時才能到校上學。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉南昌村的中小學生，從今年8月起，上學除了能唸在地家鄉學校，也能去隔鄰的竹東鎮上學！縣府教育局長蔡淑貞說，這是因南昌村目前的中小學生通學距離過遠，交通條件也差，若無親友接送，光靠步行，有些孩子必須提早2個小時就得摸黑離家，經鄉公所提案建議調整學區，讓南昌村的孩子也能就近選讀竹東的瑞峰國小、員東國中，教育局評估後認可，今天就會公告重新調整。

教育局長蔡淑貞說，用google地圖查詢發現，南昌村的學童若走路去橫山國小上學，通學距離約9.6公里，需要花2小時10分鐘，若去瑞峰國小卻只有3公里遠，40分鐘就能到校。同村國中生如果也靠步行去橫山鄉內的華山國中上學，通學距離約10.4公里，大約要花2個小時20分鐘，若去竹東員東國中距離雖仍有9.2公里，還是要破2個小時才能到校，但相對要近且便利。

橫山鄉公所去年提案建議縣府教育局把南昌村中、小學生的學區，各自從原來的華山國中調整為員東國中，屬於橫山國小的改劃成瑞峰國小，不然就讓華山與員東、橫山與瑞峰兩兩一組成共同學區。縣府教育局最後採納共同學區的建議。

蔡淑貞說，前述學區調整將在今天正式公告，包含今年8月要入學的小一新生、以及目前橫山國小一到五年級的南昌村學童，可望有75人受惠。同時湖口國中今年8月也將新增桃園市楊梅區上湖里10鄰這個學區，跟桃園市立富岡和楊梅2所國中一起共同學區。

