寒冬送暖！會計師公會攜手民代 600包白米直送雲林弱勢

歲末年終之際，台灣省會計師公會、台中市會計師公會及中華民國會計師公會全國聯合會，與立法委員張嘉郡、丁學忠攜手合作，將600包白米贈給雲邑聖慈壇慈善會、虎尾身心障礙協會、脊髓損傷協會、雲林縣小天使發展協會等社福團體，期盼透過實際行動，讓弱勢鄉親感受到社會的溫暖。

捐贈活動在虎尾天后宮前舉行，由雲邑聖慈壇慈善會理事吳清華、虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華與社工劉凱瑋、脊髓損傷協會常務理事曾昱豪與理事林坤亮、社團法人雲林縣小天使發展協會總幹事張為忠與常務理事鄭晏兒，以及口湖鄉過港社區發展協會理事長李錦蜜等人出席。

張嘉郡表示，身為民意代表最重要職責之一就是擔任資源的「橋樑」，將來自社會各界的善心，精準對接到真正有需要的角落，因此感謝響應的各個單位，共募集600包公斤重的白米，無私對雲林鄉親的照顧，讓這份愛心能在寒冬中傳遞。

丁學忠表示，盼形成一個善的循環，讓愛心及暖心可以散播得更廣、更遠，未來將持續媒合更多社會資源，結合民間力量，讓雲林的社會安全網更加綿密，照顧好每一位需要幫助的鄉親。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，公會白米捐贈的公益活動已經進入第19年了，期盼能真正把資源送到有需要的群體手上；各受贈團體代表於會中紛紛表達感謝，表示這批白米物資對於協會運作及照顧弱勢家庭有極大幫助，特別是在農曆年前收到這份禮物，更是倍感窩心。

