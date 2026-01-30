阿里山「吃漢」台灣黑熊抓到了 裝衛星發報器野放

台灣黑熊在阿里山部落趴趴走，被安全套索捕獲野放。（嘉義林業分署提供）

有隻台灣黑熊在嘉義縣阿里山鄉里佳、達邦與樂野村趴趴走，一再闖入工寮「暴力覓食」，引發居民恐慌。經設置誘捕籠及紅外線監測，牠今天一早被安全套索捕獲，獸醫檢查確認健康狀況無虞，載運到遠離部落的石山引水道野放，解除熊出沒危機。

嘉義林業分署指出，去年12月31日起，連續接獲黑熊侵擾11處工寮，侵擾頻繁且臨近聚落，為確保安全，嘉義分署協助居民收妥可能吸引黑熊的食物來源，借重嘉義縣鄒族獵人協會的山林智慧，合作追蹤熊跡，布設4具誘捕籠及安全套索，搭配紅外線監測。

嘉義分署說，昨晚拍攝到黑熊在誘捕籠外徘徊，今天早上7點許發現安全套索抓到牠，隨即通報農業部生物多樣性研究所，派專業獸醫支援。獸醫現場檢查及判斷，捕獲的黑熊與1月3日、17日被拍攝到侵入工寮的黑熊應為同一隻，是體重123公斤的成年公熊，經檢查無外傷，裝設衛星發報器，載運到遠離部落的石山引水道深處野放。這隻黑熊如果再靠近聚落，有電子圍籬示警，可提早因應。

嘉義分署說，這次能誘捕滋擾黑熊，要歸功於嘉義縣鄒族獵人協會協助搜索熊跡，積極向部落族人溝通食物管理與通報機制，同時也感謝生物多樣性研究所及野聲環境生態團隊，協助黑熊個體檢查與野放。

里佳部落居民溫惠珍同時也是鄒族獵人協會的女獵人，為了讓誘捕作業順利，她提供住家、雞舍放置誘捕籠與陷阱，她說，「看紅外線影像覺得黑熊真的很漂亮，不過還是希望黑熊能平安回到牠的家不要再來部落了。」

生物多樣性研究所獸醫檢查，確認黑熊無外傷，是隻體重123公斤的成年公熊。（嘉義林業分署提供）

黑熊無外傷，是隻體重123公斤的成年公熊。（嘉義林業分署提供）

林業保育署嘉義分署與生多所等團隊商討黑熊野放地點。（嘉義林業分署提供）

