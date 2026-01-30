台北年貨大街明登場！擴大禁菸範圍 違者最高處1萬元罰鍰

「台北年貨大街」從1月31日至2月15日上午8時至凌晨0時，全面禁止吸菸。（北市商業處提供）

打造無菸城市，北市府選定「台北年貨大街」為首個示範點，從1月31日至2月15日上午8時至凌晨0時，為全面禁止吸菸，商業處在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，衛生局表示，有需求者至戶外定點吸菸、行走不吸菸，違者處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局表示，為解決巷弄二手菸害問題，今年禁菸範圍除去年原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄，以保障採買民眾與周邊居民健康，減少二手菸暴露，年貨大街活動期間全面禁止吸菸，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會協助進行勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局等5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締。

請繼續往下閱讀...

台北年貨大街禁菸範圍包含，「迪化街」南京西路至歸綏街路段的道路、騎樓及人行道；「民生西路」延平北路至環河北路路段的之騎樓及人行道；「歸綏街」延平北路至環河北路路段）的騎樓、人行道及部分道路，人行道緣石往道路延伸2.5公尺內之範圍，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場）。

商業處在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區。（北市商業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法