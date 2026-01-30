為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    3盞20呎馬年天燈新北巿民廣場亮相 為平溪天燈節熱身

    2026/01/30 19:43 記者翁聿煌／新北報導
    新北市平溪天燈節今年首次將3盞20呎高的馬年造型天燈，從平溪移至新北市民廣場亮相，並搭配新北巿騎警隊的駿馬象徵馬到成功。（記者翁聿煌攝）

    2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場舉行，今年首次將3盞20呎造型馬年天燈從平溪移至新北市民廣場亮相，並由新北市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，宣布活動開跑，邀請民眾到平溪「龍馬精神，活力新北」一同參與年度文化節慶。

    侯友宜表示，今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀，與5盞造型天燈主燈共同百盞齊飛，為民眾獻上夜晚最動人的視覺祈福饗宴及最震憾的祈福盛典。

    平溪場3盞20呎高馬年特色大型天燈主燈，30日首次在板橋都會區巿民廣場亮相，現場可以看到3盞20呎高的福馬天燈合體聚首曝光，其中金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，三馬組合「驫」，寓意「馬驫奔騰，邁向成功」；氣勢磅礡及福氣十足的3盞巨型馬型天燈，搭配新北巿騎警隊的4匹駿馬象徵馬到成功，也為馬年祈福拜早年。

    3月3日（週二）十分場將有2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」也將展出升空，今年活動2月27日（週五）平溪場共計9波天燈施放，每波100盞天燈同時升空，3月3日（週二）十分場共計9波段，每波150盞天燈齊飛，免費的天燈施放券也將於活動當日上午10點半在活動地點服務台準時發放，想親身體驗上百盞天燈齊放氛圍的民眾，可提前規劃前往時間共襄盛舉，即日起也開放網路預約天燈施放券，民眾可透活動官網事先預約獲得天燈施放券，還可獲贈神秘小禮物。

    新北市平溪天燈節今年首次將3盞20呎高的馬年造型天燈，從平溪移至新北市民廣場亮相。（記者翁聿煌攝）

