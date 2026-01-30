義大啟用全台首座5D沉浸式劇場魔幻空間 搶攻春節、寒假檔期

沉浸式互動劇場「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」啟用。（記者洪臣宏攝）

義大遊樂世界斥資7千萬元打造沉浸式互動劇場，「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」今（30）日啟用，同步啟動農曆春節與寒假主檔期活動。義大說，因應馬年，於指定期間內，生肖屬馬或姓名中含「馬」字的民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元。

「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」是全台首座於遊樂園常設設施中，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場。另外，義大以希臘神話IP為核心的造節企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」，將於春節期間登場。

義大開發總經理王香完說，隨著旅遊娛樂市場轉變，科技進步，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，而是期待能夠「走進故事、參與其中」的沉浸體驗。「魔幻空間」」正是園區在既有親子客群基礎上，拓展全齡旅客的重要布局。

王香完說，台灣的人口有限，市場規模並不大，因此希望能創造多次來玩的動機，尤其少子化來襲，樂齡人口在增加，他們退休後身體還很健康，但不能讓他們玩刺激性的，因此打造沉浸式環境，對推廣全齡化的主題樂園很有幫助，並且配合造節，如今年檔期重頭戲「亞特蘭提斯的三神試煉」，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從「觀看」轉為「參與」，讓春節出遊體驗更具深度。

義大世界評估，2026年農曆春節與寒假雙檔期，預估可吸引約62萬人次入園，成為帶動園區人流與營運的重要關鍵檔期。

義大開發總經理王香完（右３）主持「魔幻空間」啟動典禮。（記者洪臣宏攝）

「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」搶攻春節及寒假檔期。（記者洪臣宏攝）

「魔幻空間」給人科技感體驗。（記者洪臣宏攝）

