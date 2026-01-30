為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    義大啟用全台首座5D沉浸式劇場魔幻空間 搶攻春節、寒假檔期

    2026/01/30 18:15 記者洪臣宏／高雄報導
    沉浸式互動劇場「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」啟用。（記者洪臣宏攝）

    沉浸式互動劇場「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」啟用。（記者洪臣宏攝）

    義大遊樂世界斥資7千萬元打造沉浸式互動劇場，「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」今（30）日啟用，同步啟動農曆春節與寒假主檔期活動。義大說，因應馬年，於指定期間內，生肖屬馬或姓名中含「馬」字的民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元。

    「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」是全台首座於遊樂園常設設施中，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場。另外，義大以希臘神話IP為核心的造節企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」，將於春節期間登場。

    義大開發總經理王香完說，隨著旅遊娛樂市場轉變，科技進步，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，而是期待能夠「走進故事、參與其中」的沉浸體驗。「魔幻空間」」正是園區在既有親子客群基礎上，拓展全齡旅客的重要布局。

    王香完說，台灣的人口有限，市場規模並不大，因此希望能創造多次來玩的動機，尤其少子化來襲，樂齡人口在增加，他們退休後身體還很健康，但不能讓他們玩刺激性的，因此打造沉浸式環境，對推廣全齡化的主題樂園很有幫助，並且配合造節，如今年檔期重頭戲「亞特蘭提斯的三神試煉」，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從「觀看」轉為「參與」，讓春節出遊體驗更具深度。

    義大世界評估，2026年農曆春節與寒假雙檔期，預估可吸引約62萬人次入園，成為帶動園區人流與營運的重要關鍵檔期。

    義大開發總經理王香完（右３）主持「魔幻空間」啟動典禮。（記者洪臣宏攝）

    義大開發總經理王香完（右３）主持「魔幻空間」啟動典禮。（記者洪臣宏攝）

    「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」搶攻春節及寒假檔期。（記者洪臣宏攝）

    「魔幻空間｜亞特蘭提斯─勇者啟航」搶攻春節及寒假檔期。（記者洪臣宏攝）

    「魔幻空間」給人科技感體驗。（記者洪臣宏攝）

    「魔幻空間」給人科技感體驗。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播