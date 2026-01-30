塵封88年影像首曝光！蒸汽火車「活化石」C551現身台南站

台鐵88年前珍貴畫面出現「C551」蒸汽火車。（記者洪瑞琴攝）

迎接台南市區鐵路地下化軌道全線接合的重要里程碑，鐵道局今（30）日特別公開一段塵封近88年的珍貴歷史影像，畫面中蒸汽火車緩緩駛入，重現日治時期車站初期樣貌，也讓一輛「從歷史走出來」的火車頭再度成為 焦點。

影像中出現的蒸汽機車為日本C55型蒸汽火車，台灣總督府鐵道部時期編號為C551，戰後台鐵改編為CT250型，目前保存於台南體育公園的CT251正是該車原型。全台現存C55型蒸汽火車僅兩輛，CT251為其中之一，具有高度歷史與文資價值。

南市文化局指出，1935年（昭和10年），為配合「始政40年紀念臺灣博覽會」旅運需求，台灣總督府鐵道部自日本引進5輛當時最新型蒸汽火車，這是台灣史上首次與日本同步啟用最新型機車。該型列車最高設計時速可達95至100公里，象徵當時日本蒸汽火車製造技術的重要突破。

此次公開的影像典藏於國家電影及視聽文化中心，原為日治時期「台灣旅行俱樂部」拍攝的鐵道旅遊宣傳片，性質相當於今日的觀光推廣影片。畫面中可見3名年輕人相約於台南車站，搭火車前往台中出遊，完整呈現當時車站大廳、三等剪票口、地下道、月台剪票口及列車進出站情景，甚至站務人員在月台引導旅客候車的「安全防線」，至今幾乎未曾改變。

鐵道局也提到，1936年3月15日啟用的台南火車站（現舊站體），截至今（2026）年已近90年歷史，當年站體規模甚至大於高雄車站，旅客量亦高於高雄。隨著南鐵地下化工程晚高雄9年，但是設計與條件更好，年底將啟用的新台南火車站，月台數將由3座增為4座，調度更具彈性，也象徵台南鐵道迎來百年來最大轉折與新頁。

目前保留陳列於南市體育公園的「CT251」，即原台灣總督府C551 蒸汽機關車。（記者洪瑞琴攝）

「原台灣總督府C551蒸汽機關車」列南市古物。（記者洪瑞琴攝）

