記載83年前青春回憶 白恐受難者施水環家屬捐出女學校卒業紀念冊

施水環前輩與母親合影。（國家人權博物館提供）

國家人權博物館館長洪世芳日前接受政治受難者施水環孫姪陳建良捐贈1942年台南家政女學校卒業紀念冊，該冊記錄施水環前輩於受難前在校學習的歷程，是見證其青春歲月與生命軌跡的重要文物，也是家人緬懷摯愛的女兒、妹妹與長輩的珍貴遺物，更是彌足珍貴的人權文物，讓世人得以看見在白色恐怖時期被迫噤聲、失語的女性政治受難者歷史。

國家人權博物館於2024年建置完成「國家人權記憶庫」，並持續擴充內容，作為人權教育、研究及推動轉型正義的重要基礎檢索平台，2025年經與施水環孫姪陳建良聯繫並親赴拜訪，獲悉屬施水環重要個人物品的1942年台南家政女學校卒業紀念冊，長年由前輩母親與姪子（即陳建良之父陳正宏）悉心珍藏，是家族寄託追憶的重要文物，人權館積極協助將這些與施水環相關的珍稀照片文物進行數位化，提供高解析檔案予家屬及館方共同留存，家屬並授權該館研究及推廣運用。

洪世芳表示，施水環（1926年生）曾就讀台南家政女學校（今國立台南家齊高級中等學校），1942年畢業，後進入台北電信局服務。1954年因「台灣青年民主協進會吳麗水等案」遭到逮捕，被指控曾於1948年7、8月間參與「台灣青年民主協進會」，結識錢靜芝、丁窈窕等人，以及1952年其弟施至成捲入「台大工學院支部案」時，基於親情協助藏於宿舍，經台灣省保安司令部軍法合議庭判處施水環等人「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」，各處死刑、褫奪公權終身，全部財產除酌留其家屬必需生活費外均收沒，並於1956年7月24日執行槍決。

據陳建良透露，長年以來，其阿嬤（施水環姊姊）經常緊盯家門口，深怕又會有家人被情治人員帶走，甚至直到近年，熟識多年的鄰居才透露，過往曾受情治單位委託監視家中動態並定時回報。

卒業紀念冊封面寫著「おもいで（回憶）」昭和十七年（1942）三月。（國家人權博物館提供）

白色恐怖受難者施水環前輩孫姪陳建良（左）與國家人權博物館長洪世芳（右）合影。（國家人權博物館提供）

施水環任職於台北電信局時期，與姪子陳正宏（即捐贈者陳建良之父）於台北電信局門口合影。（國家人權博物館提供）

