交通部同意繼續實施澎湖緊急機位保留 但數據顯示使用率不高

澎湖縣長陳光復與交通部長陳世凱，聯手推動澎湖鄉親緊急機位保留機制，三月將持續實施。（澎湖縣政府提供）

交通部與澎湖縣長陳光復一起推動「澎湖鄉親緊急機位保留機制」便民措施，從去年11月11日到今年1月25日為止，2家航空公司共提供2759個座位，卻僅賣出358個機位，使用率只有13%。

立委楊曜提出質疑，這麼低的使用率令人費解？到底是需求本來就不大？還是這項便民措施宣傳不足？

澎湖天空因僅剩2家航空公司飛行，在淡季減班、飛機、機組員調度、消費券、星級飯店低價促銷及旅行社掌控等因素下，澎湖出現一年到頭一票難求情況，引爆強烈民怨，因此才有陳光復向交通部爭取「澎湖鄉親緊急機位保留機制」，今年1月25日為截止日。

交通部民航局同意了立委楊曜的要求，今年3月起會繼續實施「澎湖鄉親緊急機位保留機制」以降低觀光旺季到澎湖觀光的人潮對澎湖民眾造成的不便。

楊曜將提出建議：保留機位的截止時間訂在飛機起飛前8小時，這比目前的24小時前航空公司就可以開放售票，更符合緊急需求的政策目標。民航局表示，相關作業細節將由航空公司與澎湖縣政府做進一步討論。

立委楊曜向交通部民航局爭取，確定三月持續實施澎湖鄉親緊急機位保留機制。（記者劉禹慶攝）

