    首頁 > 生活

    南市開放低窪地回填去化營建土石方 GPS全程控管

    2026/01/29 21:27 記者洪瑞琴／台南報導
    南市政府訂定審查要點，開放符合土地使用管制的低窪地回填，增加營建賸餘土石方的去化管道。（記者洪瑞琴攝）

    南市政府訂定審查要點，開放符合土地使用管制的低窪地回填，增加營建賸餘土石方的去化管道。（記者洪瑞琴攝）

    為增加營建賸餘土石方的去化管道，避免非法棄置問題，南市政府訂定「台南市政府辦理再利用物料後端運送及低窪地回填等相關作業審查要點」，開放符合土地使用管制的低窪地，依法申請作為回填使用，同時建立統一的運送規範與審查流程，並透過GPS及電子聯單全程控管，兼顧環境保護與產業發展。

    工務局指出，依審查要點規定，土資場若要申請將再利用物料運送至低窪地進行回填或整地填高，須檢具相關文件，包括土資場營運核准文件、土資場及回填土地的買賣或使用契約、出場（再利用）計畫、運輸計畫，以及土地權利證明與使用分區證明等，經審查通過後方可辦理。

    工務局也強調，全程將配合內政部推動的土石方全流向管制措施，運送車輛須使用電子聯單，並加裝GPS設備，從工程出場到回填使用都能即時追蹤，有效防堵違規棄置行為，提升管理透明度。

    工務局表示，透過再利用物料回填低窪地，不僅可紓解土資場存量壓力，也能擴大收受營建工程產生的賸餘土石方，讓公共與民間工程推動更順利，降低對產業與經濟的衝擊，同時促進循環經濟發展，朝向永續環境目標邁進。

