金酒公司「寒冬送暖」 全島趴趴走關懷弱勢

金門酒廠實業股份有限公司董事長吳昆璋（左三）代表贈送慰問金，由大同之家主任王麗娟（左四）代表接受。（記者吳正庭攝）

金門酒廠實業股份有限公司今天舉辦「寒冬送暖」活動，董事長吳昆璋說，希望新的一年開始，透過率先對弱勢團體表達關懷，進而拋磚引玉，有機會帶動地方各界以行動響應。

吳昆璋率企畫處經理李淑珍等人先到金門安養機構大同之家，當他聽到大同之家主任王麗娟介紹院內長者也有金門高粱酒的「忠實顧客」，每天中午都會固定來上1杯50cc的高粱酒，感到意外驚喜；他也提及，前一天才赴台行銷金酒專為醫界打造的「杏林酒窖」，獲得不少佳評。

金酒公司是金門年營收逾100億元的龍頭企業，其中有逾4成的收入來自地區，金酒「取之於社會、用之於社會」，每年除贊助在地各項活動，對於弱勢團體的關懷也不遺餘力。

金酒這趟寒冬送暖列車走訪大同之家後，又陸續開往華山社會福利慈善事業基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心、福田家園、松柏園、金門縣身心障礙者家長協會、金門縣康復之友協會、財團法人瑪利亞社會福利基金會、金門縣身心障礙福利協進會、致贈慰問金。

金酒公司董事長吳昆璋（右二）與大同之家長者話家常。（記者吳正庭攝）

