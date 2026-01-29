為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台大醫湳雅院區籌建無動靜 曾資程批高虹安市府行政怠惰

    2026/01/29 21:36 記者洪美秀／新竹報導
    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。（資料照，記者洪美秀攝）

    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹台大分院湳雅院區擴建的籌備在市長高虹安上任3年多來無動靜，市議員曾資程批該院區籌建經三代努力，籲高虹安市府，別讓新竹醫療願景毀於行政怠惰。他說，新竹台大分院湳雅院區醫院的擴建，是新竹人等了超過10年的醫療大計。這項計畫從一張藍圖到原本預計2026年開工，如今卻停滯不前無動靜，過去地方與中央、跨黨派政治人物共同爭取，但高虹安市府無心推動，讓大新竹的醫療權陷入停滯。

    市府表示，多次請台大醫院儘速提送完整財務計畫，未來會在兼顧民意需求、環境影響、交通負荷及整體醫療資源均衡配置等前提下，督促醫院加速推動相關規劃。目前台大分院湳雅院區擴建的所在地現暫規劃為大湳雅公園使用，湳雅公園基地土地權屬分屬中央及市政府，中央土地部分已確認將採有償撥用方式辦理；至於市有土地，仍須依《各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則》等規定辦理。

    曾資程說，台大醫院湳雅院區擴建的推動是前議長謝文進到民進黨立院總召柯建銘與前市長林智堅市府努力突破中央天花板，展現強大行政執行力，將土地基礎落實為「市地重劃」的成果，包括柯建銘在中央召開無數次跨部會協調會，解決涉及教育部、衛福部、財政部的法規死結，林智堅則克服各種條件與協調，最終2022年成功讓行政院拍板定案，並爭取到數10億的經費補助，是中央到地方一條心推動的成果。

    曾資程批評，高虹安上任3年多來，這項醫療願景停滯無動靜，高虹安市府的行政怠惰，對不起前輩，更對不起市民。高虹安個人忙於應對官司，且溝通能力失能，導致與中央的溝通管道斷裂，如今醫護人員仍只能擠在狹窄的老舊院區，市民每到醫院就如進菜市場般擁擠吵雜。

    曾資程表示，令人憂心的是，現在竟出現「乾脆放棄湳雅院區」的錯誤聲音，部分民代更主張將大湳雅公園改為複合式休憩園區，但這已完全背離當初市地重劃與整合用地的政策目的，新竹人的健康及醫療權益不應被犧牲。

    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。院區現址目前已經過重劃整地做大湳雅公園使用。（記者洪美秀攝）

    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。院區現址目前已經過重劃整地做大湳雅公園使用。（記者洪美秀攝）

    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。院區現址目前已經過重劃整地做大湳雅公園使用。（記者洪美秀攝）

    台大醫院新竹台大分院湳雅院區擴建的籌建3年多來無動靜，市議員曾資程批高虹安市府怠惰，葬送新竹醫療願景。院區現址目前已經過重劃整地做大湳雅公園使用。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播