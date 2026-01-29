基隆和平島地質公園 農曆春節推銀髮族等優惠

基隆和平島地質公園農曆春節期間推出多項優惠。（記者盧賢秀攝）

農曆春節快到了，基隆和平島地質公園推出走春優惠活動，包括銀髮族買1送1，基隆市民帶外地親友走春，基隆市民門票免費外，同行親友也半票優惠，暖心招待遊客。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）昨指出，2月1日起至12月31日，基隆市民帶外地親友到和平島地質公園，憑證件除市民免費入園外，最多5名同行親友門票還可享優惠價60元，平日名額無上限，假日、連假每日限量100張。

此外，為鼓勵銀髮族走出戶外，2月2日至3月31日（國定假日、連假、週六及週日外），65歲以上民眾於平日入園，享敬老票買1送1，樂齡民眾可以揪老同學、鄰居或好友，享受2人同行1人免費的優惠。

此外，北觀處也規劃了一條春節連假期間的基隆走春路線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，首站建議民眾走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在4座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊。

緊接著登上新地標基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角360度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋到和平島地質公園，民眾跟著玩絕不踩雷。

