台灣鮮乳買氣旺 民間餐飲連鎖業者自推使用國產乳標識

農業部與台灣連鎖加盟促進協會推廣國產牛乳。（記者楊媛婷攝）

過去冬天時節，購買家庭號鮮乳通常會附贈2瓶紙盒裝鮮乳，不少眼尖的民眾發現，今年冬季買家庭號鮮乳，不再有盒裝贈品，農業部畜牧司今（29日）表示，這是受益於推廣國產鮮乳，還有國產乳加工製作為料理等，買氣暢旺，今年更和台灣連鎖加盟促進協會合作推使用國產乳標識。

隨飲食習慣變遷，國人1年牛乳消費量約22公斤，農業部畜牧司司長李宜謙指出，隨台紐協定生效，紐西蘭牛乳去年0關稅輸入我國，但紐國乳品主要以加工為主，並未影響我國牛乳買氣，他指出進口乳品雖價格略低，但國產牛乳有在地生產碳足跡短還有從產地到餐桌只需要2天不到的新鮮優勢，在市場仍有競爭力，為進一步推廣國產牛乳，該部和連鎖餐飲與手搖飲業者合作，鼓勵業者使用國產牛奶，台灣連鎖加盟促進協會更設計國產乳標識，讓民眾一眼就可知道該店家是否使用國產牛乳。

請繼續往下閱讀...

李宜謙進一步指出，目前國內牛乳產量約43萬噸，生產的乳牛隻數約11.6萬頭，對於今年冬季零售通路較少如過往推出買大送小等鮮奶促銷，是因為近年除鼓勵手搖飲業者使用國產鮮奶外，也鼓勵加工製作為起司、入菜等，目前國產生乳中有85%製作為鮮乳，其他則是作為保久乳，今年將會目標將製作乳酪或入菜的比例拉高到1成。

台灣連鎖加盟促進協會表示，去年推廣業者使用國產牛乳原預定目標為30公噸，在業者熱烈響應下，實際使用210噸，今年預計目標可使用更多；從成立以來就使用國產鮮乳的湛盧咖啡表示，製作拿鐵或需要使用牛乳原料的咖啡飲品時，國產乳明顯鮮甜，更能襯托出咖啡豆滋味。

台灣連鎖加盟促進協會推出使用國產牛乳的標識，該標識為鼓勵性質。（記者楊媛婷攝）

國產牛乳也可入菜做為火鍋湯底。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法