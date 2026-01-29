為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣鮮乳買氣旺 民間餐飲連鎖業者自推使用國產乳標識

    2026/01/29 15:52 記者楊媛婷／台北報導
    農業部與台灣連鎖加盟促進協會推廣國產牛乳。（記者楊媛婷攝）

    農業部與台灣連鎖加盟促進協會推廣國產牛乳。（記者楊媛婷攝）

    過去冬天時節，購買家庭號鮮乳通常會附贈2瓶紙盒裝鮮乳，不少眼尖的民眾發現，今年冬季買家庭號鮮乳，不再有盒裝贈品，農業部畜牧司今（29日）表示，這是受益於推廣國產鮮乳，還有國產乳加工製作為料理等，買氣暢旺，今年更和台灣連鎖加盟促進協會合作推使用國產乳標識。

    隨飲食習慣變遷，國人1年牛乳消費量約22公斤，農業部畜牧司司長李宜謙指出，隨台紐協定生效，紐西蘭牛乳去年0關稅輸入我國，但紐國乳品主要以加工為主，並未影響我國牛乳買氣，他指出進口乳品雖價格略低，但國產牛乳有在地生產碳足跡短還有從產地到餐桌只需要2天不到的新鮮優勢，在市場仍有競爭力，為進一步推廣國產牛乳，該部和連鎖餐飲與手搖飲業者合作，鼓勵業者使用國產牛奶，台灣連鎖加盟促進協會更設計國產乳標識，讓民眾一眼就可知道該店家是否使用國產牛乳。

    李宜謙進一步指出，目前國內牛乳產量約43萬噸，生產的乳牛隻數約11.6萬頭，對於今年冬季零售通路較少如過往推出買大送小等鮮奶促銷，是因為近年除鼓勵手搖飲業者使用國產鮮奶外，也鼓勵加工製作為起司、入菜等，目前國產生乳中有85%製作為鮮乳，其他則是作為保久乳，今年將會目標將製作乳酪或入菜的比例拉高到1成。

    台灣連鎖加盟促進協會表示，去年推廣業者使用國產牛乳原預定目標為30公噸，在業者熱烈響應下，實際使用210噸，今年預計目標可使用更多；從成立以來就使用國產鮮乳的湛盧咖啡表示，製作拿鐵或需要使用牛乳原料的咖啡飲品時，國產乳明顯鮮甜，更能襯托出咖啡豆滋味。

    台灣連鎖加盟促進協會推出使用國產牛乳的標識，該標識為鼓勵性質。（記者楊媛婷攝）

    台灣連鎖加盟促進協會推出使用國產牛乳的標識，該標識為鼓勵性質。（記者楊媛婷攝）

    國產牛乳也可入菜做為火鍋湯底。（記者楊媛婷攝）

    國產牛乳也可入菜做為火鍋湯底。（記者楊媛婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播