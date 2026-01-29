春節不塞車 彰化3大熱門景點替代道路全攻略

春節連假，鹿港歷史風景區規劃有替代道路。（資料照）

用路人注意！今年春節連假自2月14日起至22日長達9天，因應連假期間返鄉及旅遊車潮，公路局將從2月13日至22日實施春節連假交通疏運計畫，其中中部的八卦山、鹿港歷史及溪洲公園等3大風景區，都規劃有替代道路，用路人可多加利用。

公路局中區養護工程分局今天（29日）指出，八卦山風景區可由國1彰化交流道接台19線前往，或王田交流道接台1線南下，另外也可由國3快官交流道往彰化接台74甲線，再接鄉道彰195線到達；鹿港歷史風景區，南下從國1彰化交流道接142線進入，或由國3和美交流道接台61乙線再接台61線或台17線往南，由鹿港交流道或福興交流道下匝道前往，北上由國1埔鹽系統交流道接台76線往西接144線進入鹿港；溪州公園風景區，南下由國3快官交流道接台74甲線再接東彰路、接150線、台1線最後接152線抵達，北上由國1西螺交流道接台1線，再接152線抵達。

公路局指出，台61線中彰大橋預計今年8月25日完工，北上從台61線下伸港匝道，走台61乙線接台17線往北行駛至龍井匝道上台61線；南下由台61線下龍井匝道後，走台17線接台61線，再由伸港匝道上台61線駛回高架道路。

國3北上霧峰路段，用路人可由國3中興系統交流道匯出，接台76線快速公路，往西直行經144線道即可銜接台61線西濱公路北上至新竹地區，避開國3中部壅塞路段；當國3南下快官、霧峰路段，用路人可由國3快官系統交流道匯出，藉由台74甲線下彰興路匝道，改行台14丙接台14線至國道3號草屯交流道南下。

農曆春節，鹿港小鎮可望吸引爆滿觀光人潮。（資料照）

公路局中區養護工程分局將從2月13日至22日實施春節連假交通疏運計畫。（公路局提供）

