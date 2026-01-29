為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄站東站西路夜間施工改道 彩色鋪面走入歷史

    2026/01/29 15:08 記者黃良傑／高雄報導
    高雄火車站站東、站西路車流量非常大，原彩色的熱聚酯鋪面已三年餘，因車輛輪胎側向摩擦力而破損。（記者黃良傑攝）

    高雄火車站站東、站西路銜接中山、博愛路，車流量非常大，原彩色的熱聚酯鋪面已3年餘，常因車輛輪胎側向摩擦力而破損，導致維護上越來越不容易，評估周邊交通事故也穩定降低，彩色標線確定功成身退，分別於1月31日、2月1日夜間施工，車輛需改道行駛。

    站西路鋪路改善工程於1月31日晚間21時施工，至隔日上午6時；站東路鋪面改善工程則於2月1日夜間21時施工，至隔天2月2日上午6時止。

    交通局表示，彩色鋪面已逾3年，駕駛人和民眾已習慣環抱式路型，周邊交通事故也穩定降低，經評估暫不再全面設置彩色鋪面，未來完工後，只需持續檢視現場，導引經過附近的車輛即可。

    施工期間路段將封閉並改道動線，南北通行部分，民眾可改道中華、民族、復興/自由、自立路；東西通行部分，車輛可多利用十全、八德、七賢路。

    高雄市交通局表示，2月1日和欣客運改於林森/建國路口搭乘，交通局將會持續觀測車流做出路網行車效率最佳化號誌時制調整外，讓行人可以在沒有車輛碰撞風險情況下，安全自在通過路口。

