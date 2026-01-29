為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    多年媳婦熬成婆 澎湖老人之家主任王語莉扶正

    2026/01/29 15:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖老人之家主任王語莉（左），正式走馬上任。（記者劉禹慶攝）

    澎湖老人之家主任王語莉（左），正式走馬上任。（記者劉禹慶攝）

    衛生福利部澎湖老人之家，今（29）日舉行新任主任王語莉布達，由衛生福利部社會及家庭署長周道君跨海監交，現場嘉賓雲集，包括澎湖縣縣長陳光復、澎湖縣議會議長陳毓仁、馬公市市長黃健忠、湖西鄉鄉長陳振中、衛福部所屬機構主任院長等各界首長，共同見證這份守護離島社福力量的傳承。

    作為澎湖地區指標性的公立社會福利機構，澎湖老人之家不僅提供老人安養、養護、失智照顧與日照服務，更涵蓋少年教養及緊急安置保護等，2023年起更前瞻性地增設托嬰中心，建構起「從幼到老」的全齡化服務鏈。

    擔任多年秘書、代理主任的王語莉扶正後，感性表示接下這份重任內心充滿感恩與使命感，也深知唯有透過在地化照顧與跨單位合作，才能傳遞最有溫度的服務，未來將發揮專業所長，竭盡心力投入長照與兒少福利工作。

    王語莉強調，澎湖老人之家是一個全齡照顧的大家庭，不僅守護「銀髮長輩」，更肩負「兒少安置」與「托嬰服務」的重任，未來將帶領團隊秉持「真誠、博愛、專精」的宗旨，落實長照3.0與兒少保護政策，強化在地連結。

    衛福部老人之家各縣市主任，在澎湖老人之家主任履新齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

    衛福部老人之家各縣市主任，在澎湖老人之家主任履新齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖 圖 圖
