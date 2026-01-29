為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    華航豪華經濟艙服務提升 2/1推全新餐具

    2026/01/29 15:11 記者蔡昀容／台北報導
    華航豪華經濟艙2月1日起使用全新餐具，「主菜皿」為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢。（華航提供）

    華航豪華經濟艙2月1日起使用全新餐具，「主菜皿」為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢。（華航提供）

    為持續精進旅客服務，華航升級豪華經濟艙服務，包括機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程，2月1日起則推出全新豪華經濟艙餐具。

    華航推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，延續現代與東方美學融合的設計概念，風格簡約優雅，色澤溫潤雅緻。新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢。

    豪華經濟艙機上用品與餐飲也同步升級，部分規格接近商務艙水準，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等；餐飲選擇多元，新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐。

    目前華航豪華經濟艙免費託運行李額度為2件，每件28公斤，規格優於國內航空業者。此外，搭乘波音777及空中巴士A350機型的豪華經濟艙旅客，可享等同商務艙的免費機上Wi-Fi服務，提供無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

    地勤服務方面，豪華經濟艙導入升級流程，設置優先報到櫃台，提供高效率的報到作業；豪華經濟艙旅客亦享有使用優先通道登機禮遇。

