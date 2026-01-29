桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間

日本派遣審查官駐點辦理護照確認、指紋採集及臉部拍照作業，可大幅減少入境通關時間。（記者劉信德攝）

「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。

此項措施曾於2024年寒假及春節期間推出，今年再度辦理，適用機場除原有的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島外，並新增神戶與大分，共計11座日本機場。

請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，旅客可於登機前在候機室內，利用等候時間完成護照查驗、臉部照片拍攝與指紋採集等入境事先確認作業，抵達日本後僅需再次確認身分即可入境。適用對象為自台灣赴日觀光、訪親或短期商務、停留90天以內的特定航班旅客，作業於班機起飛前30分鐘截止。

航空公司地勤人員指出，報到時會提供宣傳單與日本入國紀錄卡供旅客參考，是否辦理由旅客自行選擇，但現場觀察，除日本籍旅客外，幾乎所有乘客都會參與事先確認。

多數旅客大讚此便民措施，旅客表示，過去寒假赴日通關動輒排隊一、兩小時，如今能在桃園機場先完成手續，省下大量時間；也有人提到以往入境日本需填寫多項文件，流程繁瑣，事先確認讓入境變得輕鬆許多。更有旅客分享，曾陪同長輩旅遊時久候通關相當吃力，今年首度體驗新措施，直呼「這項措施真的很棒」。

桃機公司提醒，事先確認作業由日本派遣審查官駐點辦理，旅客抵達日本機場後，只需再確認為本人且完成入境事先確認的認證即可，建議旅客提早報到，把握候機時間完成手續，讓寒假赴日行程更加順暢。

日本派遣審查官駐點辦理護照確認、指紋採集及臉部拍照作業，可大幅減少入境通關時間。（記者劉信德攝）

日本派遣審查官駐點辦理護照確認、指紋採集及臉部拍照作業，可大幅減少入境通關時間。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法