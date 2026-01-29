為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    減少野外採集 海生館「融合技術」復育3萬株重現展場

    2026/01/29 14:48 記者蔡宗憲／屏東報導
    原本需耗時五年以上的珊瑚生長期，縮短至短短兩年便能「拼」出巨型森林，後場更有超過3萬株的復育規模。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島的珊瑚礁生命力，在科學家的巧手下展現了驚人的「魔幻縮時」！國立海洋生物博物館（簡稱海生館）近年深耕珊瑚復育，成功研發出如「海上拼圖」般的「融合（Fusion）」技術。館方今首度對外展示研究成果，將原本需耗時五年以上的珊瑚生長期，縮短至短短兩年便能「拼」出巨型森林，後場更有超過三萬株的復育規模，展現台灣守護海洋母體的雄厚實力。

    海生館近年致力於減少野外採集，轉向人工繁養殖。研究團隊發現，利用片棘孔珊瑚（Echinopora lamellosa）組織癒合的特性，將多株復育的小個體像積木或拼圖般緊密排列，能促使它們相互融合。本次在珊瑚王國館入口圓柱缸展出的兩株大型珊瑚，單片直徑達五十五公分，便是由二十五株小珊瑚「合體」而成。

    「這是一場與時間的競賽！」海生館樊同雲及郭富雯研究團隊指出，傳統珊瑚生長極其緩慢，但在人工模擬的穩定環境與融合技術加持下，兩、三年就能形成具震撼力的巨型礁塊，比自然界快了一倍以上。這種「拼圖」工法，不僅加速展示景觀的建立，未來更可望成為受損礁區修復的重要技術參考。

    除了展缸前的華麗呈現，鮮為人知的海生館後場更是國家級的「海洋基因庫」。郭富雯透露，目前後場中心培育了約六十種珊瑚，總量已突破三萬株。這座「秘密基地」確保了展示生物完全來自人工繁養殖，達成「以復育替代展示」的環境守護承諾，大幅減輕自然環境的壓力。

    海生館館長溫志宏表示，本次移入展缸的片棘孔珊瑚，平時呈現低調的琥珀或深褐色，但在展缸藍光燈照射下，會激發出奪目的螢光綠。每逢農曆三月二十三日前後，恆春南灣海域迎來珊瑚產卵盛事，而海生館內也已能精準掌握其生長週期，展現世界級的珊瑚復育技術。

    海生館減少野外採集，海生館「融合技術」復育3萬株重現展場。（記者蔡宗憲攝）

    海生館近年深耕珊瑚復育，成功研發出如「海上拼圖」般的「融合（Fusion）」技術。（記者蔡宗憲攝）

