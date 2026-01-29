為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    港點名店吃到蟑螂屍體 北市衛局稽查：點心置放區有蟑螂出沒

    2026/01/29 14:59 記者蔡愷恆／台北報導
    衛生局今（29）前往稽查，看到點心置放機器區有蟑螂出沒，且無法出示教育訓練文件，已責令限期改善。（台北市衛生局提供）

    民眾昨（28日）至東區知名港式茶餐廳用餐，在餐點中翻出一隻死掉的蟑螂，向店員反映後卻被問「要不要提供甜湯跟水果漱漱口」。店家表示，事發當下已經道歉也免單，昨日、今日皆有清潔消毒。衛生局昨晚接獲通報，今前往稽查，看到點心置放機器區有蟑螂出沒，且無法出示教育訓練文件，已責令限期改善。

    民眾在網路上投訴，至京星港式茶餐廳用餐時，在「清炒小豆苗」中突見蟑螂屍體，由於全家人皆已食用，當下即拍照存證。民眾當下也不停乾嘔，衝到廁所漱口，前來處理的店員竟問「要不要甜湯跟水果漱口」。

    店家說明，事件發生當下已向顧客道歉並給予免單，同時有內部檢討。除調閱監視器查看檢視過程，也請內場師傅加強注意衛生，更緊急連絡廠商於昨晚與今晚清潔消毒。

    衛生局表示，關於餐廳青菜有蟑螂案件，今日派員至現場依據「食品良好衛生規範準則」稽查，現場經查點心置放機器區有蟑螂出沒，且無法出示教育訓練文件等2個衛生缺失事項，已責令2月2日前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    民眾昨（28日）至東區知名港式茶餐廳用餐，在餐點中翻出一隻死掉的蟑螂。（記者蔡愷恆攝）

