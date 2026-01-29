台南捷運藍線主變電站選址曝光 將啟動都計變更、拚今年底動工

台南捷運第一期藍線示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運第一期藍線工程持續推進，相關設施用地也加緊辦理法定程序。其中，1座捷運主變電站規劃設置於仁德區台南機場旁的農業區土地，市府將啟動都市計畫變更作業，力拚今年底前動工。

為在進入都市計畫法定程序前充分蒐集各界意見，交通局舉辦公開展覽前座談會，邀集土地所有權人及民眾參與，針對捷運設施用地的都市計畫變更草案進行說明，並採取滾動式檢討，作為後續規劃修正的重要參考。

交通局局長王銘德表示，捷運第一期藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台1線佈設，南至文化中心，並於中華東路與東門路口轉向東行，銜接仁德轉運站，全線採高架單軌系統。未來也將與捷運紅線串連，並沿台1線向南延伸，服務仁德及嘉南藥理大學一帶，強化大台南南北向運輸動線。

王銘德指出，捷運列車牽引系統與車站相關設備皆需穩定電力供應，因此這次座談會所討論的用地，係規劃作為捷運系統主變電站使用。該用地為仁德（文賢地區）都市計畫區內的農業區，地號為二仁段1084地號，位置緊鄰機場圍牆，現況為蔗田與瓜田，市府規劃將其變更為捷運系統用地，並同步修正土地使用管制要點。

交通局說明，該基地位置適中，設置主變電站後，將可供應捷運藍線全線車站、列車及相關設施的轉供電力，同時兼顧未來捷運紅線的供電需求，是整體捷運系統不可或缺的關鍵設施。

交通局強調，目前都市計畫變更仍處於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有意見，皆可於座談會中提出，市府將納入整體規劃審慎評估。座談會預定於2月4日下午2時30分，在仁德區成功里活動中心1樓舉行。

台南捷運第一期藍線力拚今年底前動工，圖為規劃行經路線中華東路一段。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運藍線未來銜接紅線可經過嘉南藥理大學。（記者洪瑞琴攝）

