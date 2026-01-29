為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    批北宜高鐵推動程序混亂 賀陳旦：專業被遺忘

    2026/01/29 14:39 記者蔡昀容／台北報導
    前交通部長賀陳旦29日出席北宜新軌道排除直鐵真相記者會。（記者張嘉明攝）

    前交通部長賀陳旦29日出席北宜新軌道排除直鐵真相記者會。（記者張嘉明攝）

    針對宜蘭聯外軌道建設，交通部正在推行北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭），不過民間出現反對聲音，並重啟討論過去的北宜直鐵方案（台鐵）。公民幫推等民間團體今天（29日）召開記者會，批鐵道局踐踏專業、排除直鐵方案，前交通部長賀陳旦認為，高鐵案推動程序混亂，起初被視為最佳的直鐵方案不再被討論，專業被遺忘，呼籲中央重啟直鐵討論，並協助地方健全轉乘系統。

    「北宜高鐵公開辯論，直鐵真相不應排除！」公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥協會在台北開記者會，提出5個訴求：應重新了解台鐵新車效能，在同一路線比較雙鐵效益；環境部應重啟直鐵「新方案一」（併行國五、行經翡翠水庫集水區）及水質影響；高鐵及台鐵應具體表達營運意見；中央應加開對宜蘭環境衝擊的說明會；中央應協助縣內健全轉乘系統。

    前交通部長賀陳旦出席表示，鐵道局以直鐵「新方案二」（繞過集水區）及高鐵方案，比較造價、耗時等，但兩者條件不同，討論基礎不一樣，做這樣的比較並無意義；而轉乘方面，地方財力不足，中央應拿出責任及專業協助地方政府。

    宜蘭直鐵討論20多年後，高鐵方案卻突然出現。賀陳旦指出，鐵道局2019年建議「新方案一」為最佳方案，不到1年之後，卻「奉指示」以高鐵為替代方案，直鐵方案就此擱置，專業被遺忘；高鐵方案未循一般工程推動流程，程序混亂甚至倒過來，綜合規劃及可行性研究報告內容幾乎一樣，更欠缺前期與地方討論的流程。

    前台北市交通局長濮大威表示，北宜高鐵欠缺上位計畫及戰略思維，雙鐵未來市場定位、環島高鐵概念也無說明。規劃報告更針對直鐵方案調高興建及營運成本、調低效益，也無高鐵與直鐵兩者淨效益比較。前宜蘭縣建設局長林旺根表示，直鐵被環評否決，但20年來環境監測報告數據顯示，水質並無問題，直鐵方案為何不能重啟評估？

    台鐵產工理事長曹嘉君說，鐵道局以台鐵隧道路段規定車輛爬坡僅能達千分之25，而將直鐵方案排除，但EMU3000爬坡能力已經可達千分之35，質疑為何要將台鐵未來框在舊時法規，刻意排除直鐵方案。北宜高鐵推行，按台鐵評估，每年短收近8億，若再加上直鐵原可賺取的效益，台鐵30年損失580億元，交通部對此毫無配套應對，台鐵員工成為政策犧牲品。

    宜縣野鳥協會理事長莊浩然表示，土地破碎化已經影響鳥類活動，也會影響農田、成為淹水因子，環境一旦破壞是無法挽救的。公民幫推理事長黃建興呼籲，鐵道局不要踐踏專業、背叛專業，交通部應以專業進行辯論，讓爭議案為大眾清楚。

