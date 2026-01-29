為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蛇年第3次！ 八德三元宮又擲出「立筊」

    2026/01/29 14:43 記者謝武雄／桃園報導
    八德三元宮1位年輕信徒，前往問事業擲出「立筊」，信眾都嘖嘖稱奇。（圖由廟方提供）

    八德三元宮1位年輕信徒，前往問事業擲出「立筊」，信眾都嘖嘖稱奇。（圖由廟方提供）

    八德三元宮昨晚有名年約30歲青年，於正殿擲茭時擲出「立筊」，這也是三元宮於今年（蛇年）第3次擲出「立筊」，信眾無不嘖嘖稱奇，由於三元宮將於31日清晨進行大型傳統圓斗科儀，廟方向三官大帝請示後，將於當天清晨7點前移除，有意見證立筊奇蹟信眾，可於這兩天前往觀看。

    三元宮主委呂林小鳳表示，八德三元宮百年來均無「立筊」文字紀錄，去年2月6日「天公生」當天，印尼吳姓外籍配偶因媽祖託夢，特別到廟內中殿媽祖殿擲筊請示求職問題，當場擲出立筊；去年6月11日年輕的朱姓男信眾，則在正殿三官大帝殿也擲出「立筊」，沒想要又出現第3次。

    呂林小鳳說，擲出第3次「立筊」則是1名經常來三元宮參拜年輕男子，為求個人事業運途，特別向三官大帝擲筊請示，當場擲出最難的圓弓弧形方式站杯，也就是筊杯以最尖端的2個腳支撐站立，也讓現場民眾嘖嘖稱奇。

    擲出「立筊」的年輕信眾表示，大約2個星期就會來跟三官大帝說說話，這次是為了個人事業運途來請示，沒想到會擲出「立筊」，相信廟內諸神明必會庇佑，讓他在馬年能夠事事順利。

    八德三元宮1位年輕信徒，前往問事業擲出「立筊」，這是三元宮蛇年第3次擲出立筊。（圖由廟方提供）

    八德三元宮1位年輕信徒，前往問事業擲出「立筊」，這是三元宮蛇年第3次擲出立筊。（圖由廟方提供）

