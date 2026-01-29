為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「小綠人閃爍」踏進斑馬線會挨罰 交通部擬修法放寬4月上路

    2026/01/29 14:38 記者蔡昀容／台北報導
    交通部修法，行人專用號誌「小綠人」閃爍時，行人踏進行人穿越道線，不會再認定為違規穿越道路。新規預計4月上路。（記者蔡昀容攝）

    交通部修法，行人專用號誌「小綠人」閃爍時，行人踏進行人穿越道線，不會再認定為違規穿越道路。新規預計4月上路。（記者蔡昀容攝）

    民眾準備過行人穿越道線（俗稱斑馬線）時，見行人專用號誌「小綠人」閃爍，多會加快腳步通過。不過依據現行法規，行人在綠燈閃爍期間「踏進」行穿線屬於違規行為，依法可開罰500元。對此，交通部預告修法放寬規定，行人在綠燈閃爍期間踏上行穿線，不視為違法行為，新規預計4月上路。

    依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，小綠人分成「穩定」及「閃光」兩種狀態。穩定顯示時，行人可穿越道路，並應快速通行；閃光顯示時，已進入道路者應快速通過，未進入道路者則禁止跨入。

    部分行人見小綠人閃爍，趕緊衝上斑馬線，卻誤觸「禁止跨入」的規定，被依道路交通管理處罰條例第78條「行人未依號誌指示通行」，處以500元罰鍰。

    交通部27日預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，放寬行人過馬路規定。小綠人穩定顯示方面，刪去對行人「應快速通行」的要求；小綠人閃光時，已進入道路者改為「應儘速通過」，尚未進入道路者改為「避免跨入」。

    交通部認為，行人專用號誌綠燈顯示時間，足以使行人以正常速率穿越道路，並無催促之意，因此刪去對行人快速通行的要求；而閃光顯示是為警告行人可通行時間即將結束，因此尚未進入道路者，宜避免再進入。然而，現行規定是「禁止跨入」，導致部分行人受處罰。

    路政及道安司表示，為提供行人正確穿越道路方式與觀念，預告修正號誌規則所定的綠燈顯示意義，未來行人閃光綠燈時段進入路口穿越道路，不會再認定為違規穿越道路。司長吳東凌強調，行人號誌閃光綠燈設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，以保障行人、特別是高齡者的交通安全。

    交通部表示，修正預告期為7天，公告刊登公報次日起7天內，各界可陳述意見或洽詢。若後續法制作業順利，預計4月上路。

