扯！他預言霍諾德「爬101會摔死」 翻車後秒改口被全網灌爆

美國極限攀岩家好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101挑戰，壯舉震撼全球並引發熱烈討論。然而在霍諾德進行挑戰前，有1名自稱會「通靈」的網友，在社群平台發布霍諾德「爬101會摔死」等看衰預言，又在霍諾德挑戰成功後秒改口放馬後炮，翻車言論曝光後湧入大批網友留言狠嗆「唱衰世界第一」。

據悉，該名網友一開始於24日凌晨在Threads發布第一篇預言：「我有預感霍諾德會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗」，並提到霍諾德過確實爬過多個比台北101還更艱難的地點，能證明霍諾德的經驗可以戰勝恐懼，但他認為此次況不同，到時會有破萬人觀看他挑戰，相比恐懼來說的另一種情境，所以他判定此次攀爬大概率不會成功。

原定24日攀登台北101的霍諾德，因當天下雨挑戰延期，改到25日上午9點進行。未料原PO繼續嘴硬發文聲，煞有介事聲稱：「完全在我預料之中，現在1月24日挑戰失敗、1月25日重新挑戰，霍諾德可能是因為心理壓力就進行延期」，硬拗說詞立即被其他網友吐槽，「天氣因素被你說成挑戰失敗」、「你不說我都以為你是Netflix編劇」。

原PO自信滿滿認為，自己預言霍諾德摔死或挑戰失敗的預言「會成為神串」，然而在霍諾德25日順利攀登上台北101後，火速翻車。被狠狠打臉的原PO，改成馬後炮發文表示：「昨天睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點，果然就在剛剛，他成功了，雖然不太意外，但人還是要相信直覺。」

相關貼文曝光後，網友紛紛留言痛批，「原PO的臉感覺比豬頭還腫！」、「人家成功了啊，怎麼不說話了」、「嘴臭就去刷牙，腦袋有問題就去看醫生」、「事實就是，你的預感一文不值，沒人在乎你怎麼想」、「被一堆人罵還堅信自己是對的也是已抵達人生的巔峰」、「你要不要道歉，詛咒別人、別人現在成功了，你怎麼回覆？可X」。

